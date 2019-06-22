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【廣編】鬥牛狂潮！「籃球五姬」勇敢挑戰UBA冠軍隊

▲▼2019「純喫茶Try it 鬥牛霸」今(22日)於台灣大學中央籃球場進行榮耀爭霸戰。（圖／業者提供）

▲藝人林玉書、體育主播詹可旬、前美女主播林柏妤、簡懿佳、卓君澤，今(22日)組成「純喫茶Try it鬥牛霸 籃球五姬」為選手加油。

【廣編】
圖、文／統一提供

有東京奧運三對三前哨戰之稱的「純喫茶Try it鬥牛霸」經過為期一個月，超過2000隊激烈的比拚後，今日(22日)於台灣大學中央籃球場進入最後爭冠階段，共計百名球員將大展身手一爭冠軍瓶殊榮，現場除了新一代UBA球星、HBL總冠軍教練外，更邀請到藝人林玉書、體育主播詹可旬及前美女主播林柏妤、簡懿佳、卓君澤等，組成「純喫茶Try it鬥牛霸 籃球五姬」為選手加油，吸睛度爆棚！她們除親自下場用球技挑戰UBA冠軍隊伍，展現Try it 精神，更與現場民眾展開超近距離互動，讓粉絲大呼真是賺到了！

五位甜心組成的「 籃球五姬」派出Q萌的林玉書和林柏妤，以及曾獲鄉民票選最正主播的「卓卓」卓君澤，勇敢挑戰今年UBA冠軍隊伍，實力堅強的健行科大三俠谷毛唯嘉、石博恩、朱雲豪。面對三位籃球甜心瞬間喪失球技，不僅呆愣看著對手拿球上籃，甚至連對手進球得分嘴角都藏不住笑意，美人計十分成功！曾擔任女籃校隊的林柏妤，搭配屢次參與籃球賽的卓君澤，在比賽現場屢屢得分，球技讓對手驚呼聲不斷！直呼太小看她們了！最終「籃球五姬」力抗UBA冠軍隊伍，成功挑戰拿下勝利。

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統一純喫茶, 三對三鬥牛賽, 籃球, 籃球五姬

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