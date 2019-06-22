帶GAY男友見爸媽被狠酸！　西島秀俊《昨日的美食》淚崩反擊…哭到發抖

記者陳芊秀／綜合報導

日本BL劇《昨日的美食》即將播出大結局，該劇改編自吉永史同名漫畫，結合同性愛情和美食2大元素，自4月播出至今，成為春季檔最強神作。該劇最新一集上演聖誕節聚餐，西島秀俊下決心要帶Gay男友回老家，當場被吐槽「這樣對爸媽是雙重打擊耶」，激動哽咽說「不想爸媽覺得我活得不幸」，令無數觀眾深夜淚崩。

****以下有第11集劇情雷，請斟酌閱讀****

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▲《昨日的美食》改編自神級BL漫畫，即將播出大結局網友不捨。（圖／翻攝自推特）

《昨日的美食》描述一對男男情侶同居，為了存錢養老，每個月過著餐費不超過日幣2萬5000元以內（約台幣7033元），每一集餐桌上登場各種美味料理，令觀眾看完直喊餓，除了美食誘惑，又有同性戀人一邊承受社會偏見，一邊勇敢生活的日常，掀起熱烈迴響。西島秀俊扮演同性戀律師，對外不公開出櫃，和爸媽關係時而緊繃，時而緊密，最新一集聽到父母要求帶男友回家，遲遲無法回應，反而被老爸大吼，「你是以這種吊兒郎當的心情跟當同性戀的嗎？」

▲西島秀俊被爸媽要求帶男友回家，面帶難色被爸爸吼：「你是以這種心情當同性戀的嗎？」（圖／翻攝自推特）

日本人非常重視年底的聖誕節，以及除夕團圓迎新年的習俗。西島秀俊為聖誕節準備大餐，邀請另一對同性情侶慶祝，就在互約要不要一起過年時，毅然說出要帶男友回家的決定。不過他反被朋友吐槽，「不要吧，知道兒子是同性戀已經很難過了，還帶留鬍鬚男友回家不是雙重打擊」，為此忍不住淚崩，哽咽說：「爸媽知道我是Gay的時候，大概會覺得我很可憐吧」、「爸媽也許會想是不是教育方向錯了，也許為此深深自責著，所以……，我不是要讓他們知道同性戀是什麼，我只想要讓他們明白，我沒有活得不幸。」

▲西島秀俊宣布要帶男友內野聖陽見爸媽，被吐槽「雙重打擊」。（圖／翻攝自推特）

▲西島秀俊哽咽吐真心話：「我想要爸媽明白，我沒有活得不幸。」（圖／翻攝自推特）

戲裡一向高冷的西島秀俊，難得露出真性情淚崩，說到激動處嘴唇顫抖，飾演戀人的內野聖陽伸手緊牽，他回牽十指緊扣，餐桌下的牽手一幕更令觀眾動容，網友淚推「看到他哭我也哭了」、「讓人流淚的一集」、「你們要幸福。」

▲西島秀俊哭到發抖，內野聖陽伸手緊牽，兩人餐桌下十指緊扣。（圖／翻攝自推特）

《昨日的美食》被視為春季神作，儘管在深夜時段播出，討論熱度可說打趴其他同檔期日劇。西島秀俊、內野聖陽首度合作就扮演同性情侶，每集互動形同放閃，完結篇將還原漫畫作品「帶男友見家長」的經典橋段，讓追劇3個月的網友直呼不捨，同時已經有不少人敲碗拍續集。