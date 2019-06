影評／《捍衛3》「殺神」殺出創意新高度 還有續集嗎？

簡立喆影評 、 記者王筱筑 /報導

好萊塢男神基努李維在《捍衛任務》系列中,建立起最完美的殺神形象,《捍衛任務3:全面開戰》動作場面再度升級,令影迷們熱血沸騰看過都說讚。今年54歲但外型「凍齡」的基努李維在片中有拳拳到肉的肉搏戰,各式武器和驚險飛車追逐更是少不了,殺神超威超殺!

▲ 《捍衛任務3:全面開戰》劇照 。(圖/威視 提供)



說到動作片巨星,大家一般都會先聯想到巨石強森、馮迪索或「阿湯哥」湯姆克魯斯這些精壯的肌肉男星,不過基努李維卻是特例,他身形削瘦、長相斯文,甚至在電影裡幾乎沒有秀過肌肉,已經年過半百的他外型幾乎凍齡,而且他還是位相當特別的好萊塢巨星,90年代因為《捍衛戰警》一炮而紅,隨後又演出《駭客任務》系列紅遍全球,但他卻把當初賺來的片酬捐出,或是買東西送給工作人員,自己則是孑然一身到連女友都沒有,原來因為他的前女友在2001年出車禍過世,專情的基努李維自此維持單身至今,而他出門也不像一般好萊塢巨星有名車接送,而是坐公車或地鐵,還曾經被拍到狼狽的像流浪漢一樣露宿街頭,完全沒有明星光環,令人欽佩與欣賞。

▲ 《捍衛任務3:全面開戰》劇照 。(圖/威視 提供)



基努李維近年來很少電影作品,唯獨這部《捍衛任務》已經拍到第3集,英文片名叫《John Wick: Chapter 3–Parabellum》,「John Wick」就是基努李維飾演的人間凶器「殺神」的本名,「Parabellum」則代表是拉丁文「Si vis pacem, para bellum」,意思就是「如果你想要和平,就要為戰爭做準備」(If you want peace, prepare for war),「Parabellum」也是9mm手槍彈藥筒的別稱,所以英文片名其實一語雙關,也一語道破這集的主題。

片中基努李維還有一句台詞說到「I need guns. Lots of Guns」(我需要槍,很多槍),其實這句話正是致敬《駭客任務》,因為基努李維演出《駭客任務》也講過一模一樣的台詞。

▲ 基努李維建立起完美「殺神」形象。(圖/達志影像/美聯社)



這回《捍衛任務3》電影還是和狗兒有關,劇情不是主要重點,甚至有些地方有點牽強,例如為什麼基努李維在沙漠走一走昏倒了,被人撿回他就相信眼前的人是心心念念想見到的「高層」,都不擔心會不會遇到詐騙集團嗎?前面又是一位不老妖精,新女主角荷莉貝瑞帶他去見的某位高層,看似隨便說的話他們就相信了?

不過《捍衛任務》系列的劇情,向來不是觀眾看片的重點,大家只要知道「殺神」都是為了狗大開殺戒,光這個前提就已是一般動作片少見的題材,但重點是這位出身自特技動作演員的導演查德史塔赫斯基,所設計的動作場面真的一絕!

▲給粉絲「殺神」形象的基努李維,本人是個大暖男。(圖/達志影像)



通常大家都認為續集難以突破前面的電影,《捍衛任務3》卻做到了!在第3集裡可以看到驚險飛車追逐,拳拳到肉到幾近虐殺程度的肉搏戰,觀眾們邊看肯定會跟著驚呼,還有各式武器通通出籠,最基本款的槍戰以外,另外還有皮帶、長刀、短刀,甚至馬和狗都可以成為武器,還融合日本忍者武術,光看電影裡多元化的武打就值回票價。另外還有適時出現緩解緊張情緒的小幽默,由基努李維這位冷面笑匠面無表情地講出一些台詞,挺驚喜的有著逗樂觀眾的效果。

總之,這位「John Wick」就彷彿另類的惡棍超級英雄,打打殺殺、摔來摔去的,很痛但卻打不死,絕對是愛看動作片觀眾必看的精彩爽片!

