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影評／《捍衛3》「殺神」殺出創意新高度 還有續集嗎？

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..


簡立喆影評記者王筱筑／報導

好萊塢男神基努李維在《捍衛任務》系列中，建立起最完美的殺神形象，《捍衛任務3：全面開戰》動作場面再度升級，令影迷們熱血沸騰看過都說讚。今年54歲但外型「凍齡」的基努李維在片中有拳拳到肉的肉搏戰，各式武器和驚險飛車追逐更是少不了，殺神超威超殺！

▲▼ 《捍衛任務3：全面開戰》劇照 。（圖／威視 提供）

▲ 《捍衛任務3：全面開戰》劇照 。（圖／威視 提供）

說到動作片巨星，大家一般都會先聯想到巨石強森、馮迪索或「阿湯哥」湯姆克魯斯這些精壯的肌肉男星，不過基努李維卻是特例，他身形削瘦、長相斯文，甚至在電影裡幾乎沒有秀過肌肉，已經年過半百的他外型幾乎凍齡，而且他還是位相當特別的好萊塢巨星，90年代因為《捍衛戰警》一炮而紅，隨後又演出《駭客任務》系列紅遍全球，但他卻把當初賺來的片酬捐出，或是買東西送給工作人員，自己則是孑然一身到連女友都沒有，原來因為他的前女友在2001年出車禍過世，專情的基努李維自此維持單身至今，而他出門也不像一般好萊塢巨星有名車接送，而是坐公車或地鐵，還曾經被拍到狼狽的像流浪漢一樣露宿街頭，完全沒有明星光環，令人欽佩與欣賞。

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▲▼ 《捍衛任務3：全面開戰》劇照 。（圖／威視 提供）

▲ 《捍衛任務3：全面開戰》劇照 。（圖／威視 提供）

基努李維近年來很少電影作品，唯獨這部《捍衛任務》已經拍到第3集，英文片名叫《John Wick: Chapter 3–Parabellum》，「John Wick」就是基努李維飾演的人間凶器「殺神」的本名，「Parabellum」則代表是拉丁文「Si vis pacem, para bellum」，意思就是「如果你想要和平，就要為戰爭做準備」（If you want peace, prepare for war），「Parabellum」也是9mm手槍彈藥筒的別稱，所以英文片名其實一語雙關，也一語道破這集的主題。

片中基努李維還有一句台詞說到「I need guns. Lots of Guns」（我需要槍，很多槍），其實這句話正是致敬《駭客任務》，因為基努李維演出《駭客任務》也講過一模一樣的台詞。

▲▼ 基努李維,Keanu Reeves。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 基努李維建立起完美「殺神」形象。（圖／達志影像／美聯社）

這回《捍衛任務3》電影還是和狗兒有關，劇情不是主要重點，甚至有些地方有點牽強，例如為什麼基努李維在沙漠走一走昏倒了，被人撿回他就相信眼前的人是心心念念想見到的「高層」，都不擔心會不會遇到詐騙集團嗎？前面又是一位不老妖精，新女主角荷莉貝瑞帶他去見的某位高層，看似隨便說的話他們就相信了？

不過《捍衛任務》系列的劇情，向來不是觀眾看片的重點，大家只要知道「殺神」都是為了狗大開殺戒，光這個前提就已是一般動作片少見的題材，但重點是這位出身自特技動作演員的導演查德史塔赫斯基，所設計的動作場面真的一絕！

▲給粉絲「殺神」形象的基努李維其實是個大暖男。（圖／達志影像）

▲給粉絲「殺神」形象的基努李維，本人是個大暖男。（圖／達志影像）

通常大家都認為續集難以突破前面的電影，《捍衛任務3》卻做到了！在第3集裡可以看到驚險飛車追逐，拳拳到肉到幾近虐殺程度的肉搏戰，觀眾們邊看肯定會跟著驚呼，還有各式武器通通出籠，最基本款的槍戰以外，另外還有皮帶、長刀、短刀，甚至馬和狗都可以成為武器，還融合日本忍者武術，光看電影裡多元化的武打就值回票價。另外還有適時出現緩解緊張情緒的小幽默，由基努李維這位冷面笑匠面無表情地講出一些台詞，挺驚喜的有著逗樂觀眾的效果。

總之，這位「John Wick」就彷彿另類的惡棍超級英雄，打打殺殺、摔來摔去的，很痛但卻打不死，絕對是愛看動作片觀眾必看的精彩爽片！

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捍衛任務, 捍衛任務3, 基努李維, 星光好選喆

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