愷樂看上他猛肌　孫安佐脫口「小時候」全場笑了

記者許逸群／台北報導

藝人愷樂、官靈芝、許富凱與網紅孫安佐今（22日）現身西門町，出席「愛盲公益活動」快閃。他們戴上眼罩體驗視障朋友的辛勞，但以現場狀況看來，4人光是走幾步路就東倒西歪，完全找不到方向感。愷樂笑稱，「我連睜著眼睛走路都很容易跌倒，看不見真的超緊張，更能體會視障朋友的不安全感。」

▲孫安佐、官靈芝、愷樂與許富凱出席公益快閃活動。（圖／記者李毓康攝）

許富凱則分享，曾去前輩蕭煌奇家作客，發現對方完全不須依靠輔助道具，這都是得經過時間培養。他還透露，身為捷運一族的他曾在忠孝東路遇到視障朋友卡在路口，他也熱心上前協助，但他呼籲大家：「千萬不要拍他，要先開口問他需不需要幫忙，不然他會嚇到。」

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▲▼大夥體驗視障朋友的生活。（圖／記者李毓康攝）

愷樂還打趣說，因戴眼罩走路極度沒安全感，一度想說要跟拿下眼罩第一個看見的男生交往。被問現場兩男較喜歡哪位？愷樂笑說欣賞孫安佐的健美身材，孫安佐也表示很欣賞愷樂，不過孫安佐此時口誤說出「小時候⋯」，逗得眾人大笑不已，許富凱也笑稱要向孫安佐請教健身。

除了體驗視障朋友的生活，今受邀的名人在各自的領域都有一票擁護者，入圍今年金曲獎台語男歌手的許富凱，現場更是有眾多婆媽粉絲一早就卡位等待。當然，舉凡愷樂、官靈芝與孫安佐，同樣有不少粉絲在旁等待。