拍戲到醫院手術室實習　男星見「胸口被剖開」面無表情心驚驚

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記者王筱筑 、 主播簡立喆 ／專訪報導

台灣職人劇熱潮延燒中，《生死接線員》是台灣首部聚焦在器捐移植協調師的醫職劇，劇裡討論器官捐贈讓生命延續的議題，雖然已經全劇終，不過還是讓觀眾留下不少討論的空間，在串流影音平台上仍然是點閱熱選。劇中演出「器捐小組」的演員曾少宗、劉倩妏、李杏、單承矩，這群實力派演員們在開拍前到醫院及手術室實習的深刻經歷，在拍完戲後也對生命有更多的體悟。

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▲《生死接線員》劇照。（圖／公視提供）

《生死接線員》是首部以「器官捐贈」為議題的台劇，飾演創傷科外科移植醫師的男主角曾少宗表示，主演們為了解器官捐贈協調師的工作內容，而進入醫院實習，他說：「因為我們是沒有醫療背景的人，我們只能站在旁邊見習，也不能干涉任何的家屬，就是默默的在旁邊觀察工作過程。」，演出菜鳥器捐師的女主角劉倩妏也補充：「我覺得如果沒有去見習過，對手術那一塊的認識會是空白的，對我的表演來說是有一個缺陷的，所以後來我和大家都一起去了。」

▲《生死接線員》劇照。（圖／公視提供）

曾少宗和劉倩妏、李杏花了4天的實習時間，從早到晚都待在醫院，不僅跟著器捐協調師實習，更進了手術室看手術過程，曾少宗坦言進手術室看到病患胸口被剖開的那一瞬間，其實不覺得驚訝或害怕，反倒是思考起如果今天換做是自己，是否願意犧牲自我，去救摯愛或是家人，他對於器官捐贈的態度是同意的：「我常覺得『身體髮膚，受之父母』，父母把我們生下來變成他們的心頭肉，當他們有需要我們的時候，我們在把自己的器官還給父母，這是非常緊密的聯結與羈絆，其實想起來是非常美好的。」

▲《生死接線員》單承矩和劉倩妏。（圖／公視提供）

劉倩妏表示自己已經在見習時簽署同意書，另位飾演器捐小組組長的資深演員單承矩也認同，他說：「醫生如果覺得我還有什麼東西可以用的話，我會非常開心，表示說我保持的還不錯。」，他也指出器捐的概念是，如果當你決定器捐的時後，同時你應該要好好的全面保護自己，維持自己身體健康，才有資格去簽署。戲裡是資深器捐師的李杏本身也贊同，但她卻在拍完戲後有另外的想法：「很怕萬一有一天自己出事後堅持器捐，但是家長卻不捨面對這一切，自己好像也沒有想要讓留下來的親人再次承受痛苦。」，劇裡也有討論到類似的議題，讓大家用多方視角來看事情。

▲《生死接線員》劇照。（圖／公視提供）

李杏以2016年國片《樓下的房客》陳小姐一角聞名，當年大膽的演出讓她備受矚目，她認為因為那部電影被看見是好事，當被問到拍陳小姐角色比較困難，還是說服家屬接受器捐比較難，她則認為還是演陳小姐較困難，不過器捐涵蓋到生離死別，這種一輩子的感覺，也是難以抹滅的。她在劇中也有演到將自己爸爸的器官捐出，對「死去」、「活來」有更多的感觸，劉倩妏也說：「這對我們整個小組的影響意義都非常大，就是我們都非常了解只有死去，才能讓一些生命活過來，就是一個核心的價值。」

曾少宗自爆，劇中留著小鬍子造型，其實是因為私下比較不修邊幅，會有蓄鬍習慣，在第一次定裝完之後，他的鬍子就繼續留著，一直到正式開拍前幾天，導演覺得那樣的造型挺不錯的，就叫曾少宗繼續蓄鬍，也讓外科醫師一角更有成熟穩重感，李杏則在一旁笑著補充，雖然他演因為太忙而不修邊幅的醫生，但他的鬍子竟長得非常的整齊乾淨，和另一邊鬍子長得很隨性的單承矩，形成超明顯對比。

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