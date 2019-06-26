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兒子自殺　母親割腕後失憶！《鈴木家的謊言》笑得出來卻走不出來

圖文／鏡週刊

極其平凡的一天，鈴木家竟發生了兩個悲劇。大兒子自殺，母親似乎也在被刺激的情況下想不開割腕？但後者昏迷七七四十九天後醒過來，卻失憶了。

從母親摔落病床，匍匐前進，咬下隔壁小孩手中的麵包開始，這齣悲劇頓生喜感。加上親人為了不刺激她，替死者製造各種在場證明，現實被扭曲成太過圓滿而更顯荒謬。

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但《鈴木家的謊言》並非《再見列寧》，它不是對政治或歷史的哭笑不得，而是個體難以為外人道的全盤崩解。

跑去色情泡泡浴的父親，參加心理諮商分享會的女兒，都想問「他」為什麼會死啊？如果對自己的無能為力，是種病；那麼對親人束手無策，是不是種罪呢？強顏歡笑裝模作樣的背後，是難解的痛苦和深烙的創傷。

新銳導演野尻克己以點狀、片段的方式來呈現這個故事，引誘觀眾忍不住自作聰明，如同小舅子一樣評斷姐夫造訪泡泡浴的動機，也讓人好奇他的車窗為什麼破了一邊。而對女兒誑言只要用愛與關懷就不會有憾事的外人，則被狠狠打臉，但酷酷的她為什麼在分享會上什麼都說不出口？

先前刻意被略過的各個真相，終在這家人無力再演下去的時候爆發。你想知道的，他說不出口，但知道以後呢？

雖然導演還是不免俗地給這家人找到出路，我卻更難忘女兒在分享會上認識的幾個配角：那個熱情過了頭、但傷痛一點都不淺的大嬸；或是看似沉靜優雅，一見到小孩子摔車就崩潰的婦人。「我可能還沒走出來」，好沉重也好誠實。野尻克己溫柔地看撫生存者的痛苦，卻不強作解人。適合拿來和《海邊的曼徹斯特》對照。

85分
  • 導演：野尻克己
  • 演員：木龍麻生、岸部一德
  • 片長：133分鐘
  • 級別：輔12級
  • 上映日期：6月21日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛
　
  • ★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會
  • 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）
  • 生命線：1995
  • 張老師專線：1980


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