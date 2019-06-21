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買襪子惹張倫碩生氣！　鍾麗緹「大雨蹲街頭」淚崩：我也很累你知道嗎

記者陳芊秀／綜合報導

香港性感女神鍾麗緹和張倫碩結婚3年，最近合體參加陸綜《我最愛的女人們》，私下夫妻互動在鏡頭前赤裸呈現，連吵架也不例外。兩人最近到西班牙出外景，本來要在店裡買襪子，沒想到因此也發生爭執，老公反應被網友形容「冷暴力」引發議論。

▲▼鍾麗緹、張倫碩吵架。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲鍾麗緹、張倫碩節目中吵架，再度引發網友議論。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

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鍾麗緹走進小店，打算幫婆婆買雙襪子，挑選花色時問張倫碩意見，老公皺眉「我…我不懂這個東西，因為我覺得不好看」，察覺氣氛有些奇怪，走出店後邊走邊問「你怎麼啦」，老公接著坦言「妳總是有很多方法說我是錯的」、「我啥都不說了」、「我不敢惹妳行了」、「說啥都會被diss」，兩人在雨天的街頭上越溝通越不愉快，見到另一半說不開心、很累，當場蹲下來飆淚「我也很累你知道嗎？」

▲▼鍾麗緹、張倫碩吵架。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲鍾麗緹挑襪子，問張倫碩意見。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲▼鍾麗緹、張倫碩吵架。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲張倫碩鮮少發言，後來說「聽妳的聽妳的。」（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲▼鍾麗緹、張倫碩吵架。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲鍾麗緹發現張倫碩神色有異。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

張倫碩事後承認自己也有問題，「我有時候認為自己有道理的時候，喜歡據理力爭，但是其實兩個人一起生活，兩個人商量是最有情趣的。」對於自己在溝通時沉默不說話，則解讀「生活不是打架，活得是情趣，不是勝負。」

▲▼鍾麗緹、張倫碩吵架。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲張倫碩：「我說什麼都會被你反駁。」（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲▼鍾麗緹、張倫碩吵架。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲大雨中，鍾麗緹難過蹲下。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲▼鍾麗緹、張倫碩吵架。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲張倫碩：「妳這樣子我真的很累。」（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲▼鍾麗緹、張倫碩吵架。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲鍾麗緹淚崩：「我也很累你知道嗎？」（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

網友批評張倫碩「超愛冷暴力」、「感覺男的只有不耐煩，眼神裡根本就沒有愛」、「這男的每一個細胞都在表現出不耐煩，而且每一次還要裝出一副自己很委屈的樣子，無語。」不過也有人認為夫妻沒有不吵架的，部分網友覺得鍾麗緹太自我，觀眾對比藝人夫妻之前在戀愛實境秀甜蜜，現在婚後時常爭執，感嘆「相愛容易相處難。」

▲▼鍾麗緹、張倫碩吵架。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲▼鍾麗緹、張倫碩吵架，網友感嘆「相愛容易相處難。」（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲▼鍾麗緹、張倫碩吵架。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

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