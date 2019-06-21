搭巴士慘遇「超無理要求」！　郭修彧暴怒一招出氣

記者蔡琛儀／台北報導

郭修彧推出新歌《Hug Yourself》，這首歌是她去年搭巴士時遇到不愉快的經驗，原來她先前回馬來西亞時，遇到一位奇怪的車長，不讓郭修彧把隨身包包帶上車，堅持要她把背包連同行李箱都放在巴士底部的置物櫃。

▲▼郭修彧把搭客運時遇到不開心的事情寫成歌。（圖／妮樂佛提供）

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隨身背包可以登機，卻不能一起坐巴士，讓郭修彧覺得匪夷所思，她發現有些人跟她一樣，有些人的背包卻又可以帶上車，不過大家都沒有跟車長爭辯，當時郭修彧覺得很荒謬，溝通之後車長還是不允許，她無奈拿出一個塑膠袋，把錢包、手機等重要物品裝進去帶上巴士作罷。

但她一路上越想越覺得沒道理和邏輯，在路途上邊生氣邊寫歌，5分鐘就譜好曲，她又隨手拿起廣告紙，5分鐘整首詞誕生，整首歌僅花10分鐘完成，為車上和自己一樣遭遇的人們寫歌「出氣」。

▲▼郭修彧推出新歌《Hug Yourself》。（圖／妮樂佛提供）

MV導演黃子然特別租借一輛巴士當主場景，並請到請到多國演員們，在車上演出詼諧的黑色懸疑喜劇，一幕大家在車廂裡跳迪斯可的畫面，被虧很像在演《屍速列車》，郭修彧也大笑：「對啊，我們大家是揣摩Zombie（殭屍）在詮釋這場戲！」而郭修彧也宣布將與樂團在8月2日於後台咖啡，一同舉辦郭修彧《盲點》首場音樂會。