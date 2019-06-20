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從小就愛跳舞　王詩安因這疾病被迫中斷夢想

記者蔡琛儀／台北報導

王詩安將推出全新創作迷你專輯《月》，新歌《脈絡》MV除了擔任造型總監，她還難得在跳舞，其實她從小對舞蹈就非常有興趣，但因為天生扁平足而無法再精進舞蹈，從6歲就開始學舞的她表示：｢從小就練Jazz、芭蕾舞，還去進修專業的舞蹈課程，但因為我是扁平足，很多動作會有限制，像是旋轉上會有問題、轉圈後站不穩，甚至練到回家腳痛到流淚！長大後會繼續跳舞就是因為對舞蹈的熱愛，像是有在上海繼續學芭蕾、街舞，因為跳舞會讓我很開心！」

▲▼ 王詩安。（圖／賦音樂提供）

▼ 王詩安在MV中不時翩然起舞。（圖／賦音樂提供）

▲▼ 王詩安。（圖／賦音樂提供）

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王詩安更透露原本出道後想當動感歌手，但礙於曲風都沒有太合適的歌可跳，所以這次趁機會運用她舞蹈所學會到的肢體律動和協調性，在MV中任意自在地擺動跳躍，也讓她特別開心。

從小就對月亮特別著迷的王詩安，總愛抬頭看著月亮跟著走，小時候以為月亮會｢跟蹤」的她笑說：｢月亮總給人一種詩意的感覺，小時候常望天看著頭上的月亮喊著猛喊，爸爸還會牽著我哄著說：你看月亮會跟著我們走！長大才懂得原來月亮並不是跟著我們走，而是因為它很遠我們感覺罷了！」從小在荷蘭成長生活的她，更確定自己愛上看月亮的感覺，她表示：｢因為荷蘭冬天夜晚特別長，尤其1月的時候，太陽上午11點才升起，但大約下午3點天就暗了！所以即使現在，我依然有著習慣在一天工作結束後看著天上的月亮，因為夜晚有月光陪伴會讓人平靜，感覺被療癒了！」

▲▼ 王詩安。（圖／賦音樂提供）

▼ 王詩安即將推出新的迷你專輯。（圖／賦音樂提供）

▲▼ 王詩安。（圖／賦音樂提供）

MV腳本也是由王詩安及方大同聯手完成，先由王詩安提出整體的MV概念後，方大同擔任導演，場景從管道、通道去發想，搭配紅線及白色紗布纏繞，透過衣服造型顏色去分人生的演進。值得一提的是，這次MV造型總監特別由王詩安本人去發想，其中一套紅西裝長髮搭配油頭，帶有俐落堅強又有點男子氣概，而另外一套白色紗服則搭配著歌詞，讓人有白色溫暖純潔感覺，相當符合抽象、仙系感重的MV腳本。

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