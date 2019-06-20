分手古力娜扎1年多…張翰被爆「開超跑約會熟女」！　粉絲PO照曝真相

記者李湘文／綜合報導

藝人張翰曾跟古力娜扎交往3年，在2017年10月宣布和平分手後，就一直沒有公開過新的戀情。不過，他最近被陸媒拍到開著超跑外出，一整天都跟一名年約40歲的長髮女子待在一起，又紳士照顧對方，因而被懷疑是有了新的戀愛對象。

▲張翰跟古力娜扎曾交往3年。（圖／翻攝自微博／張翰、我是娜扎）

據陸媒報導，張翰日前駕駛全球限量超跑外出，除了戴一頂白色帽子之外，並未特別遮掩臉孔，大方載著一位「知性熟女」到餐廳吃飯。雖然沒有做出親密舉動，但他在吃飯時也周到地照顧女方，被陸媒猜測可能是有了新歡。

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▲張翰被爆開超跑跟熟女約會。（圖／翻攝自微博）

不過，張翰粉絲很快就出面打臉，澄清該名「知性熟女」是張翰工作室員工，所以才會常常一起外出，甚至這名女員工已經結婚有了兒子。張翰工作室也出面證實，這名「知性熟女」真的只是員工，間接否認張翰戀愛說。

▲粉絲PO照打臉陸媒。（圖／翻攝自微博）

張翰交往過多位知名女星，2013年曾因戲跟鄭爽生情，分手後跟古力娜扎陷入愛河，好幾次還大方公開放閃，但這段戀情僅維持3年，就在2017年和平結束。之後他曾被爆跟古力娜扎復合，然而每次都證實空穴來風，至今沒有再曝光新戀情。