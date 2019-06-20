聖嫂知道嗎？被張景嵐磨蹭Ｘ頭　聖結石這裡「七級大地震了！」

記者蔡琛儀／台北報導

網紅聖結石推出創作單曲《你的潔癖》，邀請女神張景嵐跨刀助陣，這是他除了老婆聖嫂嘟嘟外，第一次有女星參與他的MV，聖結石自曝拍攝當下很緊張，「鮮少跟其他女性有身體上的觸碰！」張景嵐在MV化身貓女郎，要不斷地像一隻貓咪般依偎在聖結石胸膛，「景嵐賣萌扭動時，身體會磨蹭到我的奶頭，但她似乎沒注意到，認真地完成導演交代她要磨蹭我的指令。」

▲▼聖結石找來張景嵐助陣演出MV。（圖／Webtvasia提供）

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他坦言，看到張景嵐在他身上磨蹭這一幕時，內心抖動幅度有如7級地震，但仍敬業地完成拍攝。但聖嫂嘟嘟沒到拍攝現場探班，「擔心她看到成品時會太過震驚！」聖結石更笑說，不敢讓老婆看這MV。

▲聖結石和張景嵐演出親密對手戲，老婆聖嫂沒到場盯場。（圖／Webtvasia提供）

聖結石原先認為張景嵐是屬於甜美型女神，沒想到在拍攝MV時，發現她個性大剌剌不拘小節。張景嵐則說，自己私下不是如MV中設定的小女孩個性，雖然大家都稱自己是女神，但自己覺得比較像「女神經病」，並說MV拍攝時一直在想像如何演得像一隻貓，導致自己殺青回到家，還一直在喵喵叫，「滿心期待可以演歌詞裡面邋遢的內容，拋開包袱大挖鼻屎展現狼狽形象，沒想到MV內容走可愛氛圍，期待日後有更崩壞的表演讓觀眾看到。」

▲▼聖結石在MV中還有和可愛貓咪的互動對手戲。（圖／Webtvasia提供）

此外，聖結石除與女神張景嵐對戲外，導演更找來一隻真實的貓，要他抱著與貓咪玩耍互動，導致自己身上都是貓毛，服裝師連忙拿起黏毛棒把他褲子上的貓毛黏去，此舉卻讓聖結石驚慌失措地喊，「你黏到我的重要部位了！」