iM短影「聲林海選最終章」5位進棚正式選手出爐！

記者林彥君／台北報導

iM 短影「聲林海選最終章」歷經10天線上海選及人氣比拚，從近2000位參賽者中選出20位歌唱好手，在15日經過長達2小時的比賽，最後由全能音樂潮人宋念宇老師、著名的華語流行歌曲作詞人吳易緯老師與量子娛樂經紀總監張亦定，選出林禎祐、王喬尹、謝宜庭、羅雯欣與曾亦瑄，成為《聲林之王2》正式選手。

▲聲林海選最終章選出正式進棚5位選手。（圖／iM 短影）

其中羅雯欣的靈魂系唱腔激似艾怡良，在直播中引起網友熱烈討論，歌聲更是備受小宇老師讚賞：「哇太驚豔了！妳直接把我稱讚上一位選手的話打臉，妳才是我聽到目前為止的 NO.1。」

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而創作選手喬拉拉帶來自創曲《好幾次都想在腦海裡殺了你》，反差十足的溫柔嗓音，驚豔眾評審，令《聲林》學姊張若凡也印象深刻，「我覺得她非常有潛力，2020年最佳創作新人非她莫屬。」

參賽選手中年紀最小的林芸竹，在iM短影線上海選最後一天，學校熱音社社長甚至主動廣播，號召全校同學為她投票送火箭，一路衝上熱榜前20名，雖無緣晉級正式選手，穩健台風卻也獲得評審正面評價，相信未來發展無可限量！

▲ 聲林海選最終章，獲得保證進棚的5位選手。（圖／iM 短影）

儘管「聲林海選最終章」已完美落幕，iM短影仍堅持為懷有音樂夢想的新生代打造一個圓夢的平台。接續推出全台線上規模最大的「明日巨星」歌唱大賽。結合站內每日登入抽火箭的「iM 夢想基金」活動，即日起至11月22日止，只要下載iM短影App，並拍攝指定話題短影音，以火箭數進行排名與積分，累積積分最高的總冠軍，不僅可獨得百萬獎金，更可獲得總價值超過千萬台幣的夢想計畫─由華語樂壇重量級金牌音樂製作人「陳子鴻」老師量身為你打造冠軍金曲，一圓歌手夢。

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