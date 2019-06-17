ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

iM短影「聲林海選最終章」5位進棚正式選手出爐！

記者林彥君／台北報導

iM 短影「聲林海選最終章」歷經10天線上海選及人氣比拚，從近2000位參賽者中選出20位歌唱好手，在15日經過長達2小時的比賽，最後由全能音樂潮人宋念宇老師、著名的華語流行歌曲作詞人吳易緯老師與量子娛樂經紀總監張亦定，選出林禎祐、王喬尹、謝宜庭、羅雯欣與曾亦瑄，成為《聲林之王2》正式選手。

▲▼ 聲林海選最終章。（圖／iM 短影）

▲聲林海選最終章選出正式進棚5位選手。（圖／iM 短影）

其中羅雯欣的靈魂系唱腔激似艾怡良，在直播中引起網友熱烈討論，歌聲更是備受小宇老師讚賞：「哇太驚豔了！妳直接把我稱讚上一位選手的話打臉，妳才是我聽到目前為止的 NO.1。」

請繼續往下閱讀...

而創作選手喬拉拉帶來自創曲《好幾次都想在腦海裡殺了你》，反差十足的溫柔嗓音，驚豔眾評審，令《聲林》學姊張若凡也印象深刻，「我覺得她非常有潛力，2020年最佳創作新人非她莫屬。」

參賽選手中年紀最小的林芸竹，在iM短影線上海選最後一天，學校熱音社社長甚至主動廣播，號召全校同學為她投票送火箭，一路衝上熱榜前20名，雖無緣晉級正式選手，穩健台風卻也獲得評審正面評價，相信未來發展無可限量！

▲▼ 聲林海選最終章。（圖／iM 短影）

▲ 聲林海選最終章，獲得保證進棚的5位選手。（圖／iM 短影）

儘管「聲林海選最終章」已完美落幕，iM短影仍堅持為懷有音樂夢想的新生代打造一個圓夢的平台。接續推出全台線上規模最大的「明日巨星」歌唱大賽。結合站內每日登入抽火箭的「iM 夢想基金」活動，即日起至11月22日止，只要下載iM短影App，並拍攝指定話題短影音，以火箭數進行排名與積分，累積積分最高的總冠軍，不僅可獨得百萬獎金，更可獲得總價值超過千萬台幣的夢想計畫─由華語樂壇重量級金牌音樂製作人「陳子鴻」老師量身為你打造冠軍金曲，一圓歌手夢。

iM 短影「明日巨星」歌唱大賽多元且創意的賽制無論何時加入都不嫌晚，現在就下載 App 上傳歌唱短影音，下一個明日巨星就是你！活動詳情請見 APP 活動專區說明（活動僅限台灣地區用戶參加)。
 

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

推薦閱讀

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

《玩很大》集體作弊「紅隊卻放行」！　PTT噓爆：史上最爛遊戲

《玩很大》集體作弊「紅隊卻放行」！　PTT噓爆：史上最爛遊戲

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！　痛心阿翔背叛：真的闖大禍了

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！　痛心阿翔背叛：真的闖大禍了

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

「陳秉立換我為你撐傘」Grace原諒阿翔！　她警告：有人說謊

「陳秉立換我為你撐傘」Grace原諒阿翔！　她警告：有人說謊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／Grace忍痛原諒阿翔！「婚變後首發文」：換我為你撐傘

浩子說話了！「1句話」早就警告偷吃下場　15年心血毀了「爆拆夥阿翔」

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

Grace哀求「不要再忘記要永遠在一起好嗎？」　1個原因無法狠心放生阿翔

謝忻2年前「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！　離婚律師怒揭小三SOP

阿翔不倫戀燒5天…「人妻社團」掀恐慌！　她1段話點破關鍵

浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家

純情妹看電影睡著「被隔壁183帥哥十指緊扣」！　散場後「偶像劇神發展」甜炸

《玩很大》集體作弊「紅隊卻放行」！　PTT噓爆：史上最爛遊戲

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！　痛心阿翔背叛：真的闖大禍了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

聲林之王

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. iM短影「聲林海選最終章」5位進棚正式選手出爐！
  2. 《平論無雙》大咖力挺！平秀琳邀名嘴分析2020大選
  3. 女粉一見他…直接飛撲環抱！　炎亞綸秒接住「寵粉影片」曝光
  4. 李易帶兒女現動物園…身旁不是六月！　「短褲正妹」身份曝光
  5. 清純女團穿爆乳裝「半個胸部掉出來」　韓網罵翻：故意的！
  6. 抵制高價黃牛票免費開唱　Ella感動「一切是如此不容易」　
  7. 當同學報名+1！　祈錦鈅大學照曝光「竟還有這位女星」
  8. 浩子又料中！阿翔爆出軌前PO撐傘照　網驚：根本大預言家
  9. 交友軟體滑到帥哥「喜歡田馥甄」　Ella大爆氣：封鎖！
  10. 專訪／EPIK HIGH私下火爆吵架摔手機！洩露他最愛妻：看了很擔心

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366