《平論無雙》大咖力挺！平秀琳邀名嘴分析2020大選

▲平秀琳新節目《平論無雙》17日播出第一集。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

前中天主持人平秀琳17日主持新政論節目《平論無雙》，邀請到前民進黨黨員沈富雄、台北市議員王世堅、國民黨立委蔣萬安、國民黨立委許淑華、政治評論員黃暐翰、台北市議員鍾沛君等人，對時事議題進行專業點評、分析。

平秀琳在《平論無雙》首播節目上，討論2020大選、香港「反送中遊行」等議題，現場來賓也踴躍發言。

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對於2020大選的風向，平秀琳在節目中討論到，由於總統蔡英文長期堅持的「反中」立場，在「一國兩制」議題上，處於相當有利的位置，只要繼續聲明「一國兩制絕對不可行」，就能毀柯滅韓、保住民調。

另外，平秀琳談到，韓國瑜在凱道、彰化造勢時，都用非常明確的政治語言回應「一國兩制」，但仍被質疑是否為「政治操作」，是因為兩岸關係目前處於敏感時刻，任何語言都會被放大檢視。

平秀琳指出，盧秀燕市長選擇不參加韓國瑜的台中造勢活動，引起許多韓粉的意見、批評。對此，黃暐瀚澄清，盧秀燕的決定，並非「不挺韓國瑜」，「你人（挺韓國瑜的人）愈多，黨內初選的同志們可能就愈害怕，對你的批評力道就更重。」

▼平秀琳在節目上談論香港「反送中遊行」。（圖／翻攝自東森新聞／《平論無雙》）



平秀琳17日舉辦《平論無雙》開辦記者會，東森節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑出席獻花。平秀琳提到，她主持的《平論無雙》面向為「時事點評」；劉寶傑主持的《關鍵時刻》則是「深入挖掘」，兩個節目擁互補效果。

平秀琳原在主持中天《新聞深喉嚨》，外傳她跳槽撈千萬，也將原團隊搬到東森，《新聞深喉嚨》後改由王又正主持，平秀琳強調和製作團隊志同道合。談到對團隊的職涯選擇，她只回應，跳槽原因僅是生涯規劃，薪水也是選擇之一，「之前（的薪水）很滿意，在這也很滿意。」

▼劉寶傑出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

