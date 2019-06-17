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小栗旬「臉鬆垮+白髮炸出」男神噴老態！　網驚：怎麼變大叔

記者陳芊秀／綜合報導

36歲日本男星小栗旬日前出席《魯邦三世》作者Monkey Punch葬禮，意外掀起劣化傳言。他神情悲傷現身，面對媒體時皺眉哽咽，不過意外被捕捉到白髮模樣，令網友好奇「怎麼變大叔了。」

▲▼小栗旬出席葬禮，臉蛋鬆垮、白髮炸出意外掀起議論。（圖／翻攝自小栗旬經紀公司、《電影Natalie》推特）

▲小栗旬出席葬禮，臉蛋鬆垮、白髮炸出意外掀起議論。（圖／翻攝自小栗旬經紀公司、《電影Natalie》推特）

小栗旬曾演過電影版《魯邦三世》，和作者Monkey Punch緣份深厚。他一身黑西裝，內搭白襯杉打黑色領帶，神情嚴肅現身，同時被注意到臉上出現抬頭紋、髮色灰白，還蓄鬍渣，鬆垮皮膚令部分網友驚呼「怎麼了？這是化了老妝嗎」、「好像大叔」、「36歲長這樣也太老了」、「頂著素顏出席葬禮就這樣」、「童顏變老。」

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▲▼小栗旬出席葬禮，臉蛋鬆垮、白髮炸出意外掀起議論。（圖／翻攝自《電影Natalie》推特）

▲小栗旬髮色灰白，臉蛋鬆垮，引發劣化聯想。（圖／翻攝自《電影Natalie》推特）

據悉，小栗旬5月中剛結束新電影《罪之聲》的拍攝，為戲剪一頭俐落短髮。他過去為了演出《銀魂》男主角「坂田銀時」，不靠假髮，以自己的真髮染銀色演出，被大讚敬業，此次現身葬禮，除了有人驚呼噴老態，也有人推測灰白髮色是為了新戲角色。

▲▼小栗旬剪短髮演出電影《罪之聲》，5月中旬剛殺青。（圖／翻攝自《電影Natalie》推特）

▲小栗旬剪短髮演出電影《罪之聲》，5月中旬剛殺青。（圖／翻攝自《電影Natalie》推特）

▲▼小栗旬出席葬禮，臉蛋鬆垮、白髮炸出意外掀起議論。（圖／翻攝自日網／DailySports）

▲小栗旬短髮開始留長，葬禮當天神情嚴肅，更忍不住在媒體面前落淚。（圖／翻攝自日網／DailySports）

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