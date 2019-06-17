專訪／「沒在管別人的女演員」　夏于喬自認沒企圖心：我只想對得起自己

記者李欣容／專訪

夏于喬在《噬罪者》中飾演沈雯青，因為意外巧遇出獄的前男友，心中平靜的水池突然激起了漣漪，打壞了她原本要結婚的計畫。現實生活中，夏于喬是「理性派」，每段感情都是想清楚了才做決定，且絕不後悔，至於工作呢？她笑說：「反而事業我會衝動欸，所以我身邊都有一些會阻止我衝動的人！」

▲夏于喬和劇中角色「沈雯青」個性差很多。（圖／記者李毓康攝）

夏于喬是因為主持了《型男大主廚》受到關注，加入是為了需要穩定的經濟，退出是因為「有了穩定的經濟」，夏于喬的調皮，和節目中的小女孩如出一徹。

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但安鈞璨的離開給了她一記當頭棒喝，讓她決定跳脫舒適圈，「我想要我的人生有不一樣的世界，如果繼續在舒適圈裡，我往後2年的生活，大概就跟我前面9年差不多，一樣過得很好，那如果我離開，2年後會是一個問號，也許更爛，也許窮困潦倒，也許我變得超好，不知道，我突然覺得，好想知道這個問號的答案，我以前沒想過這麼遠的事，我一直覺得，未來是不可知的，所以他的離開，讓我想到，如果我真的要離開這個世界，什麼會讓我覺得遺憾，這就是其中一個。」

▲夏于喬辭掉主持工作，當一名「沒有退路」的演員。（圖／記者李毓康攝）

雖然主持之餘還有一邊拍戲，但夏于喬知道，無論戲演得如何，她永遠有一條後路，「以前有演員跟我提到說，『幹麻擔心，沒戲演還有主持，不愁吃穿啊』當時我不太能理解，只會覺得哪有！我也很喜歡演戲，也想要演戲，但我後來發現，我們的差距在於，對他們來說，沒戲演就沒飯吃，是沒有後路的。」

▲夏于喬處女座性格，追求完美，容易自責。（圖／記者李毓康攝）

2017年，夏于喬辭去主持工作，成為一個「沒有後路」的演員，午夜夢迴時，她還是會擔心生計的問題，還是會想，下一部戲在哪，但是她同時也坦然面對，「藝人這個行業，可能很多人不太能理解，其實我們都是被選擇的，很多人說『你可以選劇本啊』...對，人家來給你東西的時候，你才能選，但當你沒有，你是被選擇的。」

夏于喬真的很努力，她努力的想讓觀眾看到不一樣的她，努力的想把自己喜歡的工作做好，若不是有強烈的企圖心，怎麼能有今天的成績？

▲夏于喬不怕戀情讓工作失焦。（圖／記者李毓康攝）

但一聽到企圖心三個字，她卻有些心虛，「企圖心...我沒有，我老實說，這也是我一直以來的問題，我只是想把在我手裡的東西做好，我是處女座，比較容易自責，連我自己這關都過不了的時候，其實我根本不care別人說什麼，當然不可能完美，但只要能夠做到我覺得ok，就已經對得起自己了。」

她在「演員」身分剛起步時，宣布結婚，會不會怕事業從此失焦，她不改豁達作風，回了一句：「這是人之常情，是大家茶餘飯後後想知道的事情，這是好事啊，我很坦然的！」

▲夏于喬個性直接。（圖／記者李毓康攝）

夏于喬是學國樂出身，人生有一半的時間都在音符裡的世界度過，若沒有進演藝圈，她可能不會有這麼多大起大落，可能直接進入樂團，當一位老師，就連初入行時，也只是覺得好玩，但光憑著好玩，怎能支撐她一路闖到現在？

夏于喬笑了，「因為我喜歡啊！」