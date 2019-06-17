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貼心幫翻身…驚見蒼蠅爬上臉！　殺人日劇演一半「OO領便當」網：嚇到睡不著

▲▼日劇《輪到你了》第一章完結，這個人領便當全國衝擊。（圖／翻攝自推特）

▲日劇《輪到你了》第一章完結，這個人領便當全國衝擊。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本爆紅男神田中圭搭檔原田知世主演春季日劇《輪到你了》，16日晚間播出第一章完結篇，沒想到收尾太衝擊震撼日網！該劇號稱「1集死1個人」，每周都有當紅演員「領便當」，吸引大批推理迷關注，沒想到第一章完結出現意外的死者，讓觀眾陷入錯愕狀態，推特熱搜數瞬間飆破37萬，創下罕見紀錄。

****以下有第一章完結劇情雷，敬請斟酌閱讀****

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《輪到你了》描述一對新婚夫婦住進新的大樓，並和當地的住戶交流，無意間和大家玩起了「交換殺人遊戲」。參加遊戲的每個人，必須在紙條上寫下想殺死的人名字，抽到上面寫的名字，就要去殺死對方，因為死者和兇手沒有直接關連，警方也無從查起。該劇製作20集，是罕見貫串春夏季的長劇，但是推理度不斷加深，吸引海內外觀眾加入找尋兇手的行列。

▲▼日劇《輪到你了》第一章完結，這個人領便當全國衝擊。（圖／翻攝自推特）

▲田中圭、原田知世扮演新婚夫妻。（圖／翻攝自推特）

第一章結局於16日晚間播出，木村多江扮演家庭主婦，同時也是住民會會長，因為秘密房間被田中圭發現，拿出冰錐刺殺，老婆原田知世擔心尋找。最後所有角色在停車場大攤牌，木村多江拿攪拌器瘋狂要殺人，最後仍被制伏。

▲▼日劇《輪到你了》第一章完結，這個人領便當全國衝擊。（圖／翻攝自推特）

▲《輪到你了》第一章完結，木村多江瘋狂舉動被發現。（圖／翻攝自推特）

殺人遊戲落幕後，田中圭受傷住院，因為太思念妻子，偷偷回家探望。他一邊錄影片，見到老婆在床上睡覺，故意靠近床邊，翻過來一看，妻子面帶微笑、臉色紅潤，但是蒼蠅盤旋還爬上臉，已經斷氣許久，第一章就此結束。

▲▼日劇《輪到你了》第一章完結，這個人領便當全國衝擊。（圖／翻攝自推特）

▲田中圭偷偷出院，回家探望老婆原田知世。（圖／翻攝自推特）

▲▼日劇《輪到你了》第一章完結，這個人領便當全國衝擊。（圖／翻攝自推特）

▲田中圭貼心幫老婆翻身，沒想到愛妻氣絕身亡，臉上爬蒼蠅。（圖／翻攝自推特）

由於原田知世是本劇第一主演，演到一半就「領便當」，讓全國觀眾瞬間驚呆，劇中名字「菜奈（ななちゃん）」瞬間飆出37萬則推文，熱搜度狂飆。網友不相信主角領便當，但是官網更新劇情，明確寫道「菜奈的葬禮結束後，悵然若失的翔太……」，驚呼「是真的死了」、「太恐怖了，今天晚上睡不著」，網路悲鳴聲四起。且該劇接下來還有10集，負責解謎主角已經死了，還要演什麼讓人難以預料，劇組則預告第二章取名「反擊篇」，開播前將播出男女主角相戀到結婚的特別篇。

▲▼日劇《輪到你了》第一章完結，這個人領便當全國衝擊。（圖／翻攝自推特）

▲網友不信第一主角死了，奔官網查劇情「是真的死了。」（圖／翻攝自推特）

▲▼日劇《輪到你了》第一章完結，這個人領便當全國衝擊。（圖／翻攝自推特）

▲日本推特湧入近37萬推文熱搜女主角名字「菜奈ななちゃん」。（圖／翻攝自推特）

▲▼震驚電視劇主角演一半就領便當，網友直呼「太恐怖了睡不著。」（圖／翻攝自推特）

▲震驚電視劇主角演一半就領便當，網友直呼「太恐怖了睡不著。」（圖／翻攝自推特）

▲▼日劇《輪到你了》第一章完結，這個人領便當全國衝擊。（圖／翻攝自推特）

▲劇組預告第二章開播前，將播出男女主角相戀到結婚的特別篇。（圖／翻攝自推特）

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