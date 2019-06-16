LEE HI歌曲完全抽掉B.I剩不到3分鐘！歌迷力挺獲音樂節目冠軍

記者吳孟庭／綜合報導

南韓三大經紀公司YG娛樂爆出旗下男團iKON隊長B.I買毒醜聞，他也自行宣布退團，此舉害到同公司現在正在宣傳的LEE HI（李遐怡），兩人本來一起上節目打歌，現在少一人之後，公司決定把整段rap都抽掉，歌曲整整縮短成3分鐘之內，不過好在歌迷力挺，LEE HI奪下今（16）日的《人氣歌謠》周冠軍。

▲B.I原本與LEE HI一起打歌。（圖／翻攝自MBC）

B.I爆出吸毒與買毒醜聞，時間正巧是他支援LEE HI宣傳新歌《NO ONE》的時期，從6月開始他們跑遍音樂節目，原本表演長度大約3分15秒，但醜聞後，LEE HI雖然沒有因此暫停宣傳，但也不得不把B.I部分整段抽掉，連前面大約1分鐘時男生襯底的聲音也都不見了，完全只剩下她的獨唱，歌曲長度也大幅縮短為大約2分50秒。

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雖然歌曲不若以往豐富，但也靠著LEE HI的實力完美演繹，可能是歌迷為表支持，今日播出的《人氣歌謠》公開6月第三周周冠軍，就由LEE HI奪下，她致詞表示，「這次專輯睽違好一陣子（才發行），謝謝大家給我第一名，謝謝我的家人，以及幫我加油的粉絲，也謝謝我們公司支援我的工作人員。」不曉得是否受到公司最近的醜聞影響，她僅簡短致詞就結束了。另外這是她回歸以來奪下的第二座音樂節目冠軍。

▲歌迷力挺LEE HI，奪得本周音樂節目冠軍。（圖／YouTube／OfficialLEEHI）

22歲的iKON隊長B.I正在籌備新專輯，率先支援師姊LEE HI的回歸舞台，上周他們利用紙杯做成電話筒在舞台表演，LEE HI還在個人IG上寫「義氣男想出超好的紙杯idea，下周要做什麼呢？」吸引原本同公司的前輩EPIK HIGH Tablo也來留言：「摩斯密碼」，還標註B.I叫他好好準備一下，沒想到合作舞台竟成了絕響，讓粉絲唏噓不已。

韓媒《DISPATCH》12日公佈B.I的對話紀錄，顯示他在2016年開始便使用大麻、LSD等毒品。B.I透過通訊軟體KAKAOTALK向A某說：「顆顆顆，我想吸那個（指LSD）一輩子」，下午他即透過IG承認有過買毒對話，但否認吸食，但同時也宣布退團，而公司YG娛樂也正式與其解約。

▼LEE HI獲得本周《人氣歌謠》冠軍以及舞台少了B.I後的修正表演。（影片來源：YouTube OfficialLEEHI）