何超盈懷孕7月挺巨肚…網驚「胖成2個人」　小7歲未婚夫「出手護愛」閃爆！

記者陳芊秀／綜合報導

28歲名媛何超盈是澳門賭王何鴻燊和四房妻子梁安琪的大女兒，擁有身家3000億的家世，2018年11月認愛富二代男友Thomas Xin（辛奇隆），大談7歲差姐弟戀，交往4個月就宣布訂婚，而且已經懷有身孕。她日前舉行訂婚儀式，金飾聘禮堆滿小山成為奇觀，現在更因為挺著7月大肚，原本的火辣身材呈現幸福肥狀態，再度成為外界焦點。

▲何超盈原本身材火辣，懷孕7個月以來體重激增。（圖／CFP、翻攝自微博／娛大蜀黍）

何超盈在未婚夫辛奇隆陪同下，到澳門出席文化藝術的開幕活動。她身穿孕婦裝，腳踩平底鞋，手上配戴著未婚夫送的巨大婚戒。她原本身材纖細，懷孕後體重暴增，上圍狂升級，和眾人拍合照時，未婚夫的手全程攙扶沒放開，相當體貼。

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▲何超盈挺7月巨肚出席文化活動，身材變化受到關注。（圖／翻攝自微博／娱大蜀黍）

▲何超盈和大家拍合照，未婚夫辛奇隆出手扶妻。（圖／翻攝自微博／娱大蜀黍）

▲何超盈手不時護肚中寶寶，未婚夫出手護愛幾乎沒放開過。（圖／翻攝自微博／娱大蜀黍）

網友驚呼何超盈體型變化太大，「確定不是雙胞胎嗎」、「像P過的一樣」、「這個肚子大的有點讓人不知所措」、「真的胖成2個人」、「產後恢復要費一番功夫了。」同時也有人讚嘆懷孕偉大，「懷孕真的太不容易了」、「腿和手感覺還很瘦」、「哪吒要出世了。」

據悉，何超盈肚子裡懷了一個女寶寶，本月7日舉行盛大的訂婚儀式，準夫妻身穿中式禮服現身，身上掛滿金飾，眼前聘禮堆成小山，金手環以紅線掛成一長串，盛大場面也成為熱門話題。

▲何超盈訂婚儀式遵循古禮。（圖／翻攝自何猷君微博）

▲何超盈訂婚聘禮滿滿金飾。（圖／翻攝自何猷君微博）



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