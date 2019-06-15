韓庚爆求婚成功！　混血女友「左手無名指鑽戒套牢」：幸福來得太突然

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星韓庚求婚了？他2018年2月9日公開認愛混血女星盧靖姍，兩人甜蜜交往1年多，女友前晚更新近照時，左手無名指戴著鑽戒的照片，引發外界瘋猜「求婚了！」

▲韓庚爆求婚成功？盧靖姍左手無名指戴鑽戒。（圖／翻攝自微博／盧靖姍）

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韓庚在34歲生日這天，以一句「你好，34歲，我的女孩」認愛盧靖姍，兩人公開交往相當甜蜜。而女友前晚曬出端酒杯的照片，PO文「居然有時間喝個小酒……幸福來得太突然了」，隨後被網友發現左手無名指戴著鑽戒，不過再過一段時間，照片中的戒指便消失了，疑似圖片被重新編輯上傳。據陸媒《新浪娛樂》報導，雙方對此事接暫時沒有做出回應。

▲盧靖姍深夜曬照，左手無名指戴鑽戒。（圖／翻攝自微博／盧靖姍）

▲盧靖姍照片重新編輯，左手無名指鑽戒已經消失。（圖／翻攝自微博／盧靖姍）

▲盧靖姍PO文：「幸福來得太突然」引發外界聯想好事將近。（圖／翻攝自微博／盧靖姍）



盧靖姍曬照又P圖，引發外界好奇，其中有粉絲問「連續兩天夢見妳結婚了怎麼解？」她親回「你睡多了？」不過網友輪番回應「希望你是預言家」、「可能女神姐姐要結婚了。」

▲粉絲夢見盧靖姍結婚求解，她親回「你睡多了？」（圖／翻攝自微博／盧靖姍）

韓庚2005年以韓團Super Junior出道，並擔任SJ-M的隊長，2009年選擇單飛回家鄉大陸發展，至今10年仍持續活躍娛樂圈。他2017年主演電影《前任3：再見前任》，創下19億人民幣（約台幣88億元）的票房紀錄，最近則擔任《這就是街舞2》的導師，可說是事業、愛情兩得意。

盧靖姍是中美混血美女，爸爸是演過李小龍《死亡遊戲》的羅伊霍蘭（Roy Horan），2017年演出吳京電影《戰狼2》再掀人氣。她2018年和韓庚公開認愛，交往1年來感情穩定，早前為男友慶祝35歲生日，相擁甜照閃瞎大批網友。

▲韓庚、盧靖姍交往1年，35歲生日曬相擁照閃瞎眾人。（圖／翻攝自微博／盧靖姍）