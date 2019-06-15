酷玩主唱掰了穩交2年格雷女！驚爆男方一句話婚事告吹

記者吳孟庭／綜合報導

酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）和主演電影《格雷的五十道陰影》而聞名的達珂塔強生（Dakota Johnson），4月才爆出可望訂婚，現在居然傳出分手了！男方跟友人表示「現在是單身」，然而兩人穩交近2年，男方甚至大方買房和女方有進一步規劃，最後還是分道揚鑣，連友人都非常驚訝。

▲格雷女與酷玩主唱傳出分手。（圖／翻攝自YouTube／《The Ellen Show》、達珂塔強生粉絲專頁臉書）

根據綜合外電報導，42歲克里斯馬汀與29歲達珂塔強生克服年齡差距，2017年開始穩定交往，至今已經20個月，今年初男方甚至豪擲將近台幣1.7億（約425萬英鎊）在加州馬里布海灘買房，與女友同居，疑似和女方有進一步人生打算，訂婚消息沸沸揚揚。

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不過根據克里斯最近向親近友人透露：「我現在單身」，傳出兩人在上個月已悄悄分手，得知消息後連友人也驚訝不已，「克里斯和達珂塔都很平易近人，兩人在一起總是看起來很開心。」也洩漏，「他們甚至談過訂婚，但現在他（克里斯）說已經各走各的路了，這讓我們大家都非常驚訝。」

▲克里斯馬汀曾與葛妮絲派特洛有一段維持12年的婚姻。（圖／達志影像／美聯社）

克里斯在2015年結束了與「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）12年的婚姻，恢單後曾傳與《飢餓遊戲》女主角珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、《安娜貝爾》裡的安娜貝爾華麗絲（Annabelle Wallis）交往。

克里斯與達珂塔穩交後，兩人還曾受他前妻之邀，參加葛妮絲派特洛與新老公電視劇《GLEE》製作人布萊德佛查克（Brad Falchuk）的新婚派對，今年4月也傳出達珂塔已經見過克里斯家人，平常女方即使常在外地拍戲，但幾乎每個周末都會飛回加州馬里布，爭取時間和男友膩在一起，感情相當甜蜜，一度論及婚嫁。

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