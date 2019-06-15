任賢齊台上大喊：唱X小！　霸氣嗆聲茄子蛋全場嗨爆

記者盧薇淩／台北報導

歌手任賢齊14日於Legacy 「鐵漢柔情」系列舉辦個唱，他一襲黑西裝、黑褲勁裝登場，熱血嗨唱《再出發》、《橘子香水》等歌，他邀來茄子蛋當嘉賓，任賢齊嗨到大喊「唱三小」，歌迷全嗨爆。

▲任賢齊開唱找來茄子蛋當嘉賓。（圖／Legacy）

請繼續往下閱讀...

先前曾於「鐵漢柔情」系列茄子蛋演出擔任嘉賓的任賢齊，這回主客對換再現限定組合，雙方合唱《浪子回頭》，任賢齊唱到末段問台下：「要喊什麼？」樂迷立刻回MV中的台詞「看三小」，任賢齊卻說：「不是。」並開玩笑對茄子蛋大喊：「唱三小！我幫你們暖場暖這麼久，現在才出來！」

▲任賢齊演唱多首歌曲。（圖／Legacy ）

任賢齊也脫下西裝外套，秀出狂野霸氣紋身袖套，演唱多首深具男人味的歌曲，包括《小雪》、《死不了》，也幽默跟粉絲說：「雖然好像有點臭屁，不過我的金曲實在太多，選歌單真的很難取捨，然而，有一首歌沒唱到會很不甘願，你們猜是什麼歌？」緊接著演唱恩師小蟲創作的夯曲《愛江山更愛美人》。相當提攜新人的任賢齊，也安排與師弟妹合唱數首經典，包括由曾柏鈞饒舌助陣的「兄弟」、與宋楚琳對唱「愛我愛我」、和邱詩凌對唱「風暴」，全場瞬間變成千人KTV。