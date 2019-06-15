公車站名叫「喜歡罵人的婆婆」？3荒唐名字背後竟有暖心來由

文／鍾樂偉

近年韓國地鐵公司為了圖利，開始允許企業以廣告贊助名義，在其公司附近的地鐵站，買下「副站名」的命名權，來為其企業宣傳一下。但其他公共交通工具的情況，又是否一樣？

韓國的公車站名字，跟地鐵的安排類似，命名都是以鄰近的地標作參考，例如「市廳前」、「憲法裁判所」、「鐘閣 YMCA」與「世宗文化會館」，都是在首爾鐘路一帶較為人熟悉的公車站名稱。然而，「喜歡罵人的婆婆」、「肚臍」與「權春燮的家前」，你相信這3個，也都是韓國公車站的名字嗎？

▲你知道韓國有這古怪名字的公車站？（圖／鍾樂偉提供）

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日前播出的tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》內， 主持人劉在錫與曹世鎬便曾經以此問題，考驗了一位參賽者對韓國公車站的知識。原來，這3個名字，實際上真的都是韓國真正存在的公車站名！

「喜歡罵人的婆婆」（욕쟁이 할머니）是位於京畿道中東部蘇屹邑竹葉山路，425號公車的一個站名。以此命名是因為在這個公車站旁，有一位當地人非常熟悉、喜歡罵人的婆婆在那裡生活。與其說她喜歡罵人，其實是她關心身邊鄰居的一種表達關切的方式。婆婆在車站旁，開了一間以此為名的小吃店，裡面只提供一種食物，就是簡單的平民「菜乾湯飯」，因為小吃店遠近馳名，當地便以「喜歡罵人的婆婆」來為車站取名。

▲《劉Quiz on the block》劉在錫、曹世鎬主持。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

另外，「肚臍」（배꼽）這個車站名字，則是位於京畿道中南部義王市鶴儀洞之內。至於為何那個車站會以搞笑的「肚臍」命名？網上查證後發現其實也沒有什麼特別原因，只是因為車站附近有一家以「肚臍」為名的韓食餐廳存在，為了方便，公車公司便以這家店來為此車站取名。

最後一個「權春燮的家前」（권춘섭 집 앞），單看名稱，便知道它是以一個人的名字來取名。根據資料顯示，這個「權春燮的家前」車站，前身的名字叫「權相哲的家前」，背後存在著一個感動人心的故事。

1999年，有一位在那附近生活的居民叫權相哲。他的妻子當年突然不幸地被診斷出患有癌症，由於她家離原來的車站很遠，每天要帶著病痛的身軀，走很遠的路才能搭公車到醫院就醫。

▲《劉Quiz on the block》出考題問哪一個並非真的存在的公車名稱？（圖／翻攝自tvN）

為了減省妻子的痛楚，他便聯同同村的鄉友向公車公司申請，在他的家前開設一個公車站方便出入。結果，他感動了有關部門，因而以他的名字為名，興建了一個公車站，名叫「權相哲的家前」。後來權相哲離世後，為了紀念他一家的事跡，公車公司便繼續以他兒子的名字「權春燮」來為那個車站命名，演變成今天的站名「權春燮的家前」。

下次來韓國旅遊時，不妨多留意一下附近公車車站的名字，除了可多學點韓語單字，或許也能從中多了解那些有趣名字背後，內含著與當地居民有關的感動人心小故事？

本文由鍾樂偉【你知道韓國有這古怪名字的巴士站？】授權提供

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