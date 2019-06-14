港女星嫁台灣富商 …豪門婚4年切心！　親吐「隱瞞離婚」原因

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星陳煒是1996年亞洲小姐冠軍，更擁有「翻版梅艷芳」的封號，2008年嫁給小3歲的台灣富商顏志行，並淡出演藝圈，沒想到後來爆出隱瞞離婚，如今拍宮鬥劇復出，近日隨著節目訪問來台求月老，也鬆口隱瞞離婚的內幕。

▲陳煒嫁台灣富商，2017年被爆已離婚5年，震驚娛樂圈。（圖／翻攝自IG／陳煒）

陳煒近日參加《如果這樣生活》貼身專訪，隨節目來台灣龍山寺求月老賜姻緣，還參加聯誼。她透露離婚原因，「11年前我選擇了愛情，覺得為了心愛的人可以放棄一切，他是我的世界，沒想到…原來愛情會有結束的一天。」

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▲陳煒隨節目來台拍外景，重返婚姻傷心地。（圖／翻攝自IG／陳煒）

婚後的陳煒仍是媒體焦點，並傳出婚變消息，對此在鏡頭前態度永遠自信，力抗傳言。據港媒《香港01》報導，她坦言不想公開離婚消息，是因為想保持這段關係，「我認為有挽回的機會」，離婚是由老公提出，原因是工作太忙沒有時間陪伴，丈夫覺得對她有所虧欠，因此決定結束。

▲陳煒來龍山寺參拜，祈求姻緣。（圖／翻攝自IG／陳煒）

前夫專注事業導致婚姻破裂，陳煒直到2017年才被爆已離婚5年，當時身為妻子，在老公眼中好像家電。她表示因為離婚一度要看精神科，現在放開心情，重返台灣這塊感情的傷心地，仍對婚姻充滿憧憬，還幽默說：「我已經配了眼鏡，以後看人可以看得很準、很清楚了。」