聖結石把聖嫂私生活寫進歌！　「沒刮的腋窩」再嗆邋遢界鑽石

記者盧薇淩／台北報導

網紅聖結石睽違歌壇2年，將推出新歌《你的潔癖》，他首張EP中三首單曲至今在Youtube上已超過5500萬人次點擊，他半年前開始籌備新單曲《你的潔癖》，並與團體胡鬧一番合作，有趣的是，這首歌原本是邀請胡鬧一番YuYu寫詞和譜曲，沒想到收到歌詞後，靈感大爆發，「修改原先YuYu寫的詞，意外地一個字都沒留下來，對他很不好意思。」

▲聖結石、胡鬧一番合作新歌。（圖／Webtvasia）

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聖結石把YuYu寫的歌詞改掉，並語帶抱歉地說，「本來說好要請YuYu吃飯，但彼此忙到現在都還沒請，呈現一種放鳥狀態。」該曲歌詞「頭皮屑灑滿了枕頭，口水流得都濕透，昨晚妳打呼的聲波，和妳沒刮的腋窩」，讓他與老婆聖嫂分享創作時，不經被質疑「你是不是在寫我？我有潔癖好嘛！」聖結石連忙解釋，「老婆你的潔癖只有我才懂，你是邋遢界的鑽石女神！」差點引發家庭革命。

▲聖結石改掉歌詞。（圖／Webtvasia）

平時忙於工作，家務都由老婆一手包辦，大讚老婆儼然是「家政婦女王」，讓他能安心衝刺事業，「把錢放進老婆的口袋。」聖結石還說，就連朋友到他家看到井然有序的排列，都會忍不住驚嘆，「聖結石是上輩子燒好香，能娶到像聖嫂這麼賢慧又貼心的老婆。」問及平常如何回饋老婆，他霸氣回，「特殊節日會帶老婆去度假。」簡直寵妻無極限。



聖結石又曝，該曲中有RAP部分，自己原先想極力爭取，但在配唱分配時，由胡鬧一番的凱開負責，讓他開玩笑直呼：「有點不爽，自己Solo演唱時，要把RAP部分唱回來。」錄完音後發現凱開才比較適合這段RAP，只好拱手讓人，這次與胡鬧一番合作也是因為聖結石很欣賞他們的創作，很喜歡YuYu的聲音、凱開的Rap，更成為他們的粉絲，希望透彼此的合作讓作品能夠被更多人聽見。