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王牌經紀人爆料內幕！台北電影節4場免費講座「解密台灣電影產業」

記者洪文／綜合報導

2019台北電影節推出3大重量級講座，包括首度舉辦「她／他的台北電影獎」對談，邀請本屆台北電影獎最佳男、女主角入圍者在頒獎典禮前齊聚一堂，暢談演員之路和表演心法；特別開設「我的經紀學」對談，針對台灣極少被討論到的藝人經紀工作，邀請資深媒體人與一手打造眾多巨星的專業經紀人們分享工作經驗，分析產業趨勢；以及去年首辦迴響熱烈的「正在拍片的我」，今年持續邀請首次參與台北電影節的台灣導演們出席，分享他們的創作初衷與面臨的創作處境。所有活動均免費入場，藉由幕前幕後工作人員的經驗分享，觀眾可以一窺產業的幕後祕辛，也能對台灣影視環境有更深一層的瞭解。 

▲▼ 台北電影節「我的經紀學：從投資到操盤」、入圍影帝影后對談。（圖／台北電影節提供）

▲ 「我的經紀學：從投資到操盤」邀請柴智屏、閻柔怡與葉育萍等三位經紀人暨監製分享打造明星與票房大片的經驗。（圖／台北電影節提供）

從培育演員到電影製作，當經紀人轉換身分成為監製，有哪些不同難題待解？整個產業面又面臨了哪些問題？台北電影節今年特別針對鮮少被關注與討論的經紀工作舉辦「我的經紀學：從投資到操盤」對談，邀請柴智屏、閻柔怡與葉育萍等三位經紀人暨監製分享打造明星與票房大片的經驗，解析產業風向，暢談合作過程中不為人知的幕後祕辛。

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配合台北電影獎賽制改變，今年首度為台北電影獎影帝與影后入圍者舉辦「她／他的台北電影獎」對談，邀請每位精彩的演員齊聚一堂，分享表演心法與參演入圍作品的經驗，除鄭人碩、李鴻其及徐若瑄因檔期之故無法參與外，入圍最佳男主角的小戽斗、車保羅和喜翔，以及入圍最佳女主角的郭書瑤、黃采儀、劉引商和李亦捷，都將出席暢談自己走到銀幕前的心路歷程。頒獎典禮前僅此一次與準帝后近距離面對面的機會，影迷朋友千萬不能錯過。

▲▼ 台北電影節「我的經紀學：從投資到操盤」、入圍影帝影后對談。（圖／台北電影節提供）

▲▼台北電影節入圍影帝、影后對談。（圖／台北電影節提供）

▲▼ 台北電影節「我的經紀學：從投資到操盤」、入圍影帝影后對談。（圖／台北電影節提供）

延續2018年「正在拍片的我」講座所引起的迴響，台北電影節今年再度舉辦「正在拍片的我：2019台灣電影人」對談，邀請25位今年首次參與台北電影節的導演們一起亮相，分享他們創作的初衷、台灣電影人的處境，以及他們對電影路的未來願景。
 
台北電影節「焦點對談」一覽
 地點：臺北市中山堂2樓光復廳

6/29（六）14:00 正在拍片的我：2019台灣電影人
講者：首次入圍台北電影獎及台北電影節觀摩單元之台灣導演
6/30（日）13:00 我的經紀學：從投資到操盤
講者：柴智屏、閻柔怡、葉育萍／主持人：蘭蘭夫人（王雅蘭）
7/06（六）14:00 她的台北電影獎：2019入圍影后
講者：李亦捷、郭書瑤、黃采儀、劉引商／主持人：海裕芬
7/07（日）14:00 他的台北電影獎：2019入圍影帝
講者：小戽斗、車保羅、喜翔／主持人：海裕芬

以上四場對談都免費入場，即日起開放報名，意者請上台北電影節官方網站報名。

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