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佩甄搭車掉錢包急爆！　小黃司機「深夜溫馨舉動」讓她感動：人間有溫情

記者李湘文／綜合報導

藝人佩甄12日參加好友生日聚會，沒想到意外遺失了重要的皮夾，急到上網發文請求協尋！她崩潰表示可能是掉在計程車上，但只記得車號後面4個數字，「有好心人可以幫忙聯絡上嗎？」還好，在她發文後2小時之內，就順利找回遺失的皮夾，激動大呼：「人間處處有溫情！」

▲佩甄在計程車上遺失錢包。（圖／翻攝自臉書／李佩甄）

▲佩甄在計程車上遺失錢包。（圖／翻攝自臉書／李佩甄）

佩甄在13日凌晨透過直播說明原委，因為事發當天下大雨，又趕著要參加朋友的生日聚會，便叫了計程車，順路接壽星一起前往餐廳。然而下車的時候匆匆忙忙，她只記得有把皮夾拿出來付錢，之後進入餐廳吃飯，要結帳時才發現包包沒拉上，皮夾也不見了，當場陷入緊張的情緒！

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佩甄匆匆回想皮夾為什麼不見，還沿著下車走到餐廳的路找了一遍，但怎麼找都找不到，猜想可能是掉在計程車上。她想到皮夾裡有各種證件，還有整整6張的信用卡，就越來越緊張，在朋友的協助下，趕快聯絡最近的圓山派出所，卻又得知沒有人撿到皮夾，急到幾乎沒有心情繼續幫朋友慶生。

▲佩甄在計程車上遺失錢包。（圖／翻攝自臉書／李佩甄）

▲佩甄找回遺失的皮夾。（圖／翻攝自臉書／李佩甄）

發現遺失皮夾時已經是晚上10點半，佩甄匆匆趕到圓山派出所報案，但只記得上下車地點、車牌4位數字，加上是在路邊隨手攔的車，也無法尋找車隊。所幸派出所員警很有經驗，冷靜打了2通電話就找到計程車主，也確認對方真的有載到佩甄，便請對方協尋遺失的錢包。

佩甄感動透露，計程車司機當時已經回家休息，得知佩甄可能把錢包掉在車上，還特地再度出門，走了好一段路到停車的地方，因為喝了點酒不能開車，又熱心走到附近派出所送回皮夾。佩甄一趕到，就看見司機等在派出所門口，她希望做點什麼事情來表達感謝，對方還堅持不接受，讓她十分感動。

經過一天的緊張波折，佩甄最後好不容易鬆一口氣，感動得在臉書感謝所有人幫忙，也謝謝警察超有效率：「謝謝大家的幫忙和關心，我的小皮夾找到了！特別感謝圓山派出所所有警員的協助，在短短的時間就幫我找到計程車司機，也感謝拾金不昧的小黃司機特別幫我小皮夾送到警察局，非常感恩！」只能大呼真的處處有溫情。

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