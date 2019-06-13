女歌手遇渣男劈腿　超大器回應：讓時間沖淡一切

記者蔡琛儀／台北報導

郭修彧推出新專輯《盲點》，今（13日）舉辦發片記者會，跨刀出演首波主打歌《擋箭牌》MV的吳念軒，也義氣前來相挺，他還帶來一面美國隊長的盾牌送，期待這面重達20公斤的盾牌可以常伴著郭修彧，讓她不管人生、事業、感情「卡關」時，都能用這面擋箭牌抵擋困難，迎刃而解。

▲▼郭修彧辦發片記者會，吳念軒站台當嘉賓。（圖／記者季相儒攝）

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郭修彧自曝已單身3年，吳念軒則稱單身一年多，被問到兩人這次合作MV是否有擦出火花，郭修彧客套地說：「我相信他是每個人的菜，一定會排隊排很長。」也說很開心這次能認識吳念軒，覺得好像在台灣多了個家人，「沒有好感就不會合作了。」

吳念軒則害羞透露自己對於不喜歡的女生，不會一直想跟對方聯絡，因此很多朋友都是男生，跟MV中的「渣男」形象不同，他現在也只想專心拼事業，平常寂寞時就靠著看劇打發時間。

▲▼郭修彧推出新專輯《盲點》。（圖／記者季相儒攝）



郭修彧在《擋箭牌》MV中飾演夾在吳念軒和吳正宮女友之間的「擋箭牌」，問到現實中若遇到男友劈腿該怎麼辦，她則笑說：「不要第一時間反應太大，我會先了解情況，自己做錯事也會希望別人原諒你，就讓時間沖淡一切，感情這種事情不能勉強，緣分是這樣的話我也只能接受事實，可能會慢慢低潮幾個月。」