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情歌歌王親手做珍奶！站路邊推銷「沒人認出」　傻眼大嘆

記者盧薇淩／台北報導

暖心情歌王品冠2019新專輯《幸福指南編輯部》將在6月發行，首波幸福主打歌曲《珍珠奶茶》，以這項風靡世界的茶飲「珍珠奶茶」形容愛情的幸福感，「用珍珠奶茶形容愛情是非常甜蜜的，有時候在愛情裡面，不一定每一天都是全糖。有時候半糖、微糖，反而可以讓兩個人之間的感情更甜蜜。」不過當他當起店員，站在路邊推銷時，許多路人沒認出他，只是匆匆走過。

▲ 品冠當珍奶店員 。（圖／海蝶提供）

▲品冠當飲料店店員，在路邊推銷。（圖／海蝶提供） 
 
為了親自體驗珍奶特調的甜蜜滋味，品冠特別與知名茶飲合作，以菜鳥身份到台北衡陽店打工，有模有樣學起煮珍珠、調飲等任務。首先，第一關要面對的大魔王挑戰，就是要在限時3分鐘內，調出一杯半糖的珍珠奶茶，只見他在廚房裡，仔細聆聽店長的教學後，便依樣畫葫蘆調起珍奶，口中不時喃喃自語所有步驟，有時又急忙喊問：「時間還有幾分？」臉上佈滿大大小小的汗滴。

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▲ 品冠當珍奶店員 。（圖／海蝶提供）

▲品冠親自製作珍奶。（圖／海蝶提供）
 
揮汗如雨的他，提早在指定時間內成功調出一杯「品冠珍珠奶茶特調」，經過老闆試飲鑑定，高度肯定「他可以來上班了」，通過考驗的他，調皮地用單手、反手調出一杯杯珍奶，笑稱：「平常在家頂多就是泡泡奶，或泡一下咖啡，特調珍珠奶茶是初體驗，真的是很緊張，因為從來沒有調過茶飲，感覺滿刺激、新鮮的！」
 
他也變身「叫賣哥」，在點單區推銷自己特調的珍珠奶茶，還應景高唱主打歌《珍珠奶茶》，更進一步來到了店門推銷，但無論他怎麼叫賣，一旁經過的路人都速速通過不回頭，事後他也大嘆：「每次我經過一些店鋪的時候，有提供試喝，我都不敢喝，現在終於可以理解他們的心情了。」

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