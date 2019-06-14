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《Voice3》最孤僻又封閉...他其實只是不想傷害最愛的人

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

도강우 // 都康宇（李陣郁 飾演）

有那麼一刻，我多希望都隊長黑化。

曾經兩次失去一切的他，真的可能再一次失去。

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▲《Voice3》男主角李陣郁飾演都康宇。（圖／愛奇藝台灣站提供）

以下有韓劇《Voice3》內容雷。

第一次，是兒時所發生的一件慘案 — 常來家裡玩的女孩被殺還被割下了耳朵，到底這是父親所犯下的罪，抑或是患有反社會人格的自己錯殺的，還未知曉（最後兩集應該會交代吧？），只清楚這一切讓兩個家庭支離破碎，徹底失去親情。

第二次，是第二季裡發生的事，因為同伴被殘忍殺害而被列為嫌疑人，被所有人眾叛親離，甚至自己也懷疑自己是不是殺人兇手。背負著眾人的不信任，變得獨來獨往，還開始在家裝置CCTV監控自己的行為...這次，徹底失去了友情。

然後遇到了姜Center（李荷娜 飾演），先是樹立高牆、不肯打開心房，是她讓自己改變並且給予信任 — 讓康宇成為「黃金時間組」的隊長，本以為這次終於可以「擁有」，結果還是失望，被傷害了。

▲《Voice3》李陣郁、李荷娜主演。（圖／愛奇藝台灣站提供）

說好的信任，卻有無數的裂痕。姜Center第二季時就有幾次的不相信，到了現在，再次因為以往診療資料和別人的證詞而選擇疏離康宇。因為自己的病症導致他掐了姜Center的脖子，雖然兩人都知道錯不在康宇，可是那「信任」已頻臨破滅。

那一刻，李陣郁看著李荷娜，並呼著「姜Center」時，我重重地感到了那絲只能隱藏於心裡的痛。

▲《Voice3》男主角李陣郁飾演都康宇。（圖／愛奇藝台灣站提供）

不過，這信任問題應該只是短暫的，因為護著「都康宇」的，還是「黃金時間組」的大家。

和康宇共事最多的兩位刑警看見他回歸時的喜悅，是多麼的充滿感染力，適當之時阻止即將犯錯的自己，相信著他這個隊長一定是個值得擁護的人，甚至在11集預告，因為他人質疑康宇是瘋子而和他們起衝突。刑警們，是關心康宇的。

曾經在第二季時因為懷疑康宇殺死搭檔而處處針對，阻止他歸隊的羅科長（柳承穆 飾演），理解了錯不在康宇後，便一路幫助著他。命令人離開只因不想有人看見康宇失控的行為，身在背後注視著康宇，只因答應了讓康宇抓到暗網兇手。他，也關心著他。

▲《Voice3》李陣郁、李荷娜主演。（圖／愛奇藝台灣站提供）

至於姜Center，我只能說她的動搖是寫著狠意的擔心。

在日本，滿懷敵意的康宇，見到姜Center耳鳴發作時，還是伸出了援手；在韓國，答應只履行一個月的職務，全力追查暗網，見到緊急狀況發生時，也伸出了援手；在眾人拿蛋糕慶祝他歸隊時，展現諷刺的冷言冷語，卻因為他們需要「都隊長」，還是用強大意志力力壓病情回歸了。

▲《Voice3》男主角李陣郁飾演都康宇。（圖／愛奇藝台灣站提供）

都康宇，是個滿身荊棘的角色，也是《Voice》三季裡，我覺得最複雜、最難演譯的一個。雖然這季裡的李陣郁好像眼神都有點空洞，不過我還是很喜歡這個角色的發揮空間，尤其有一幕讓我無法忘記，是當姜Center幻見他變成殺人魔時的那個微笑，真的不寒而慄。

▲《Voice3》男主角李陣郁飾演都康宇。（圖／愛奇藝台灣站提供）

或許因為自己的精神問題讓他更執著於成為一名優秀刑警。深度了解犯罪心理學，強制壓抑隨時失控的自己，承受撕心裂肺的至親離去...他，冷漠、孤僻又封閉，可能只因為他不想傷害自己「愛」的人。

別害怕了，康宇。我相信你。

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供）

yeonhee
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Voice, 李陣郁, 李荷娜, Voice3, 日韓風

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