Janet香港玩樂「狂發美食照」：繼續吃！　網友失望湧臉書開罵

記者李湘文／綜合報導

藝人Janet近日飛往香港，透過社群平台分享旅行所見，開心透露自己的行程就是一直吃，並PO出大量美食照，表達愉快心情。不過，由於香港民眾最近在進行反《逃犯條例》示威，許多網友認為Janet的舉動不合時宜，紛紛湧進她的臉書留言批評。

▲Janet到香港旅遊，PO吃喝玩樂文引起爭議。（圖／翻攝自臉書／Janet Hsieh 謝怡芬）

Janet在11日發文，開心透露自己正在香港：「Hellloooooooo HONG KONG!」她連PO烤鴨、芝麻糊等美食照片，笑說自己第一件事就是吃，第二是「再吃」，第三則是走去另一家餐廳「繼續吃」，在香港盡情享受美食，PO出跟朋友一起拍的合照也笑容燦爛，顯見心情不錯。

請繼續往下閱讀...

▲Janet臉書發文。（圖／翻攝自臉書／Janet Hsieh 謝怡芬）

不過，香港正值大型示威活動期間，許多網友留言批評Janet「妳知道香港這幾天發生什麼事嗎」、「妳現在把快樂建築在別人的痛苦上」、「這個文章會讓人感到失望」、「退讚了」。但也有人認為她沒有錯，溫暖提醒小心安全，「不要到金鐘站」、「盡量待在九龍區吧」。

▲有網友關心Janet安全，也有人痛批她PO文不合時宜。（圖／翻攝自臉書／Janet Hsieh 謝怡芬）