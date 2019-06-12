NSO攜手鋼琴名家巴佛傑再現奧匈經典

▲ 客席指揮／史蒂芬．布魯尼爾（左）和鋼琴家／尚．艾弗藍．巴佛傑（右）。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

NSO在本樂季接近尾聲之際，將於6月14日 (五)在國家音樂廳舉辦「璀璨雙城：夏日夜風」音樂會，以「奧地利─維也納」、「匈牙利─布達佩斯」相互輝映為主題，帶來魏本《在夏日風中》、巴爾托克第二號鋼琴協奏曲及布拉姆斯第一號小夜曲，重溫奧匈經典的藝術巡禮。



這次客席NSO的指揮是來自瑞士的史蒂芬・布魯尼爾，他在2008到2016年擔任波昂貝多芬管絃樂團(Beethoven Orchestra Bonn)和波昂歌劇院(Bonn Opera)首席指揮，樂團錄製的唱片更在2011年及2012年連續獲得〈迴聲古典唱片大獎〉(ECHO Klassik )的最佳歌劇錄音，並獲德國唱片樂評人大獎（German Record Critics Awards）的認可。

這場音樂會同時邀請到名滿國際樂壇，並有「法國鋼琴詩人」美稱的巴佛傑同台，巴佛傑第二次與NSO合作演出，他與匈牙利的淵源頗深，妻子是匈牙利人，女兒也赴匈牙利從事文化工作，母親在青少年時期即介紹他彈奏此曲，但自己在35歲之後才開始理解並愛上巴爾托克作品中所要表達的音樂世界，巴佛傑說：「這部作品就像是座燈塔，為百家爭鳴卻尋無共識的20世紀樂壇指出了明確的新方向。」



《在夏日風中》(Im sommerwind) 作曲家魏本（Anton Webern, 1883-1945）閱讀了詩人Bruno Wille的小說《杜松樹的啟示》（Offenbarungen des Wachholderbaums）之後，創作了這部有標題的管弦樂曲《在夏日風中，給大管絃樂的田園風光》。逝世後的1950年代，舉著前衛與自由大旗的新一代歐洲作曲家們，將魏本簡約、靈巧、細緻設計的作品，挪用為自己「序列主義」（Serialism）音樂的典範，一躍變成音樂歷史中承先啟後的重要「作曲家」。

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巴爾托克（Bartók Béla, 1881-1945），在世時同時也是一位著名的鋼琴演奏家，他創作的鋼琴曲主要是給自己在歐洲和美國巡迴演出時彈奏，包括難度很高的鋼琴協奏曲。巴爾托克在1931年完成了他的《第二號鋼琴協奏曲》，並在1933年由自己擔綱獨奏於德國法蘭克福演出，他在首演的節目單中說明，這部協奏曲「對管弦樂團不那麼困難，主題的材料也比較討人喜歡」，足見他希望該自己的作品能獲得更多人的接受。1933年的演出，也是他畢生在德國的最後一次登台，因為他對納粹向來十分反感，而希特勒卻在1933年成為德國總理，隔年成為「元首」。從此，巴爾托克拒絕他的作品在德國出版或透過廣播播出，讓人看見一位古典音樂家寧可犧牲自己的市場，也要透過「自我失聲」進行一場社會抗議行動。



1860年，年僅27歲的布拉姆斯，出版了第一個問世的管弦樂作品 ─ 第一號小夜曲（Serenade Nr. 1, op. 11）。有別於以往夜曲輕鬆的小編制，布拉姆斯從原本九重奏的室內樂，擴大編寫為交響樂型式，堪稱是一部「交響小夜曲」。年輕的布拉姆斯，在音樂家舒曼的期勉下，展開了管弦樂的創作之路。對於古典主義的崇尚，以及對浪漫主義的熱愛，布拉姆斯結合了二者，以新古典的手法，成為第一位完整管絃樂化小夜曲的作曲家。第一號小夜曲共有六個樂章，樂章之間風格的轉換，從奏鳴曲到詼諧曲，曲風具有維也納的明亮風格，以及田園的舒逸。



節目資訊：

6月14日 (五) 19:30 國家音樂廳

演出者：

指揮／史蒂芬．布魯尼爾

鋼琴／尚．艾弗藍．巴佛傑



曲目：

魏本：《在夏日風中》

巴爾托克：第二號鋼琴協奏曲

布拉姆斯：第一號小夜曲