不是修圖！《超偶》曾昱嘉甩肉30公斤現身...公開減肥過程

記者蔡琛儀／台北報導

曾昱嘉因歌唱比賽節目《超級偶像》第四屆奪冠而打開知名度，近日加盟福茂唱片，成為吳汶芳、王笠人的師弟，還推出睽違已久的新單曲《退讓》，他瘦身成功甩了30公斤，他今天和媒體餐敘，前幾天更是戰戰兢兢的準備，不敢放肆大吃，果然眾人一見到他本人，驚呼：「你真的瘦好多！」

▲曾昱嘉瘦身有成。（圖／福茂提供）

曾昱嘉透露最胖是在高中時期，體重應該有破百，他過去食量也很大，可以一個人吃大披薩加上小披薩，後來上節目時因為被人家批評太胖而開始減肥，不過他早期採取相當激烈的節食方法，完全不吃澱粉，也因為當時經濟狀況不好，藉此省飯錢，雖然兩週就瘦了7公斤，但後來一開始正常吃東西就迅速復胖。

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直到24歲、入伍前一年，才讓他真正下定決心健康瘦身。從小不運動的他，開始每天跑步五公里外加30分鐘的開合跳，之後改成間歇式斷食，搭配仰臥起坐、伏地挺身各150下，以及跳繩，終於成功瘦身，帥度激增，偶爾肚子餓時，就會滑美食IG，看著美食照片，想像隔天要去吃，就可以讓自己克服飢餓感。

▲曾昱嘉瘦身有成。（圖／福茂提供）

他自曝每天都會只穿內褲量體重，達成減肥的動力，今天早上還特別量體重65公斤，讓他放心許多，但媽媽老覺得他變太瘦，怕他身體出狀況，常念他要他注意身體健康。