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馬如龍兒「爸沒遺憾了」　黃士庭慟：他偷和媽說驚訝自己會罹癌

記者林彥君、李欣容／新北報導

馬如龍昨（9日）病逝於新光醫院，享壽80歲。兒子黃士庭今（10日）下午對外說明，黃士庭說馬如龍生前沒有預立遺囑，僅以口頭交代子女，在處理後事期間子女都會到，表示因為事發突然，告別式時間和形式還沒確定，會採取火化的方式送走爸爸。

▲▼馬如龍兒子黃士庭出面受訪。（圖／記者季相儒攝）

▲黃士庭說明馬如龍的病情。（圖／記者季相儒攝）

黃士庭表示，馬如龍在5月確診罹患神經內分泌腫瘤後，擴散到脊椎和肝，「他有偷偷跟媽媽說，他得癌很驚訝，但這一個月來過得很快樂、很溫暖，因為在乎的家人都在身旁，因此走了也沒有遺憾了。」

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黃士庭回憶爸爸的教育，「他對我們教育方式很自由，覺得對的就做，不會管學歷高不高，人一定要正氣，有時候我會想到他在《海角七號》中的角色真的好像他，爸爸就是這個樣子的人，小孩要做什麼事業，都不會反對。」

▲ 馬如龍帶沛小嵐到韓國拍婚紗，求婚。（圖／中天）

▲ 馬如龍曾帶沛小嵐到韓國拍婚紗。（圖／中天）

黃士庭想到爸爸會傳統的認為染頭髮的人就是不良份子，爸爸不准他穿耳洞、染髮及刺青，還曾將他逐出家門，不過家中女兒則很寬容，黃士庭談到爸爸笑說：「兒子犯錯就會叫到面前指證、很嚴肅，他也是疼兒子，但爸爸認為男生就是要有肩膀，女生比較柔弱是可以被原諒，男生不行，有壓力就要扛下來、承擔。」

▲▼馬如龍兒子黃士庭出面受訪。（圖／記者季相儒攝）

▲馬如龍兒子黃士庭說明爸爸後事。（圖／記者季相儒攝）

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