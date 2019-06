為什麼我們會愛上湯姆希德斯頓？紳士風度讓女生一秒陷入愛情

文/法式軟糖

前陣子,英國演員湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)和一位有語言障礙的粉絲溫柔溝通的樣子,讓許多女孩再次淪陷了。影片中可以看到,湯姆希德斯頓耐心向女孩學習「我叫Tom」的手語。這個畫面讓湯姆希德斯頓再次上熱搜,而過往那些數不盡的紳士舉動又被提了出來!

一位網友(crimsonIovers)表示,有一次,當她與湯姆希德斯頓拍照時,湯姆感受到她手上自殘的傷疤,抓住她的手腕、把她抱得更緊,對她說,「我抓住妳了!」這位粉絲說,她現在考慮要不要在傷疤上刺上這句話。

I've never told anyone this outside close friends but during my photo op with Tom he felt my self harm scars when he was holding my wrist and he hugged me tighter and said " I got you." And I've honestly been debating getting that tattooed over top of my scars. I think I'm gonna.