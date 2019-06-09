為什麼我們會愛上湯姆希德斯頓？紳士風度讓女生一秒陷入愛情

文／法式軟糖

前陣子，英國演員湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）和一位有語言障礙的粉絲溫柔溝通的樣子，讓許多女孩再次淪陷了。影片中可以看到，湯姆希德斯頓耐心向女孩學習「我叫Tom」的手語。這個畫面讓湯姆希德斯頓再次上熱搜，而過往那些數不盡的紳士舉動又被提了出來！

Tom Hiddleston talking to a fan in sign language he's so precious I'm soft.pic.twitter.com/Wjy5gWs3pZ — Best Of Tom (@hiddlesbb) May 23, 2019







一位網友（crimsonIovers）表示，有一次，當她與湯姆希德斯頓拍照時，湯姆感受到她手上自殘的傷疤，抓住她的手腕、把她抱得更緊，對她說，「我抓住妳了！」這位粉絲說，她現在考慮要不要在傷疤上刺上這句話。

I've never told anyone this outside close friends but during my photo op with Tom he felt my self harm scars when he was holding my wrist and he hugged me tighter and said " I got you." And I've honestly been debating getting that tattooed over top of my scars. I think I'm gonna. 請繼續往下閱讀... May 16, 2019



2012年，頒佈英國電視學院獎時，因為當天天氣太冷，一位記者開玩笑在推特上要湯姆希德斯頓帶番茄湯來給他暖暖身，沒想到走紅毯時，湯姆真的將湯裝在保溫瓶裡面帶來了XD

一次，湯姆希德斯頓接受採訪時，發現女記者不停發抖，他問記者，「妳很冷嗎」、「妳要不要穿我的外套」，於是就脫下外套為記者披上了！





貼心的湯姆希德斯頓，看到海倫米蘭、艾瑪華森上台致詞時麥克風太高擋住臉，第一個跑過去幫她們調低，真的是相當紳士了！



（圖／gifvideo）

在《雷神2》首映紅毯現場，這個大男人聽到「這可能是你最後一次走漫威的紅毯」時，竟然紅了眼眶，差點淚灑紅毯。採訪記者被湯姆希德斯頓嚇到，緊張地安慰他，「也許這根本不是最後一次啦，湯姆！」

有人問湯姆希德斯頓為何要對別人這麼好，湯姆希德斯頓說自己不比這裡的哪個人更好，他只是覺得「為什麼人們不善待對你好的人呢？」

VIA bustle、adaymag、flickr＠Gage Skidmore



❖法式軟糖粉絲團❖ 還想看更多？快來追蹤▶▶▶

酸甜啊酸甜好唰嘴～

