包偉銘兒甩車禍官司首亮相　曝國小遭同學霸凌...「爸拿皮帶抽打」

記者林彥君／台北報導

包偉銘和兒子包庭政日前上年代MUCH《MUCH金點秀》，這也是包政庭在車禍官司後首亮相。包庭政在節目中也分享了童年遭霸凌的往事，以及曾因為成績不到標準被包偉銘用皮帶抽打。

▲包偉銘和包庭政上節目跳舞。（圖／年代MUCH提供）

包庭政2017年發生車禍後，因星二代的身分鬧得沸沸揚揚，但包庭政堅持獨自面對車禍官司，勇於面對後續責任，也因此多將重心放在業務工作，與爸爸聚少離多。節目上父子相擁，包庭政希望未來能負擔爸爸的旅費，一起出國。

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包庭政表示星二代身分曾讓他成為校園霸凌的對象，小學就經常需要面對同學的酸言酸語，但他從不向包偉銘吐苦水。包庭政表示爸爸在他國中前都是「打罵教育」，透露自己小時候不懂事，經常造成包偉銘的負擔，包偉銘會用皮帶抽打。

▲包偉銘和包庭政父子在節目中相擁。（圖／年代MUCH提供）

出道38年的包偉銘也在節目中爆料出道秘辛，想到當年應徵試唱《又見溜溜的她》直接被銀河唱片打槍，一句「下次再連絡。」讓熱愛表演的包偉銘相當衝擊，他便開始練舞，但當時的他根本不會跳舞，也不在節拍上，甚至劈腿下去都爬不起來。

包偉銘苦練劈腿，從劈腿爬不起來，練到可以一秒劈腿、站起，總算在1981年以專輯《跑！向前跑！》打響知名度。他曾在節目上唱慢歌時連續劈腿18次，包偉銘苦笑說：「小S聽到這段故事都哭了。」節目10日播出。

