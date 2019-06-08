How福婚宴精美菜色曝光了！　「藏小巧思」超貼心

記者蔡琛儀／台北報導

YouTuber HowHow去年底在東京迪士尼向鄧福如（阿福）求婚成功，小倆口今年西洋情人節當天登記，正式升格夫妻，今天更低調在台北某酒店舉辦婚禮。

▲鄧福如和HowHow幸福切蛋糕。（圖／翻攝MTV Taiwan臉書）

請繼續往下閱讀...

據《聯合報》報導，How福夫妻檔這次席開至少30桌以上，第一道菜是由黃金乳豬、潮式滷水鴨、川味雲耳、花雕醉雞、寶島蜜蓮藕、椒鹽排骨、梅子黃金番茄、川麻花螺肉等組成的「萬年豪合八囍碟」，接著是花好月團圓、極品花膠佛跳牆、焗烤金蒜南非龍蝦、慢烤南非原粒鮑佐海參、慢烤牛小排和烤肋排二選一，為不吃牛的賓客貼心準備第二選項，此外還有清蒸活海斑、臘味飯、水果及甜點楊枝甘露，每桌推估至少3萬3千元。

▲▼ How福婚禮請到張小燕證婚，還有一票YouTuber相挺。（圖／讀者提供）



兩人下午先證婚、傍晚舉辦酒會、晚上才進行喜宴；阿福的老闆張小燕今天更現身擔任證婚人，相當溫馨。此外，由於男方的YouTuber身份，今天現場也有不少當紅YouTuber現身送祝福，包括阿滴、滴妹、阿傑、安啾、白癡公主等人，蔡阿嘎也到場，外傳他會與HowHow、馬叔叔、RJ廉傑克曼、蔡哥所組的樂團「七月半」一起表演。