婆婆果然不是媽！　蔡少芬西班牙走丟…忍肚痛被婆婆碎念

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星蔡少芬和老公張晉，加上婆婆一起參加陸綜《我最愛的女人們》，婆媳相處過程全都在鏡頭前完整呈現，引起觀眾高度關注。她和老公、婆婆最新一期前往西班牙旅行，過程中夫妻走散，婆婆一旁碎念的反應，還受到網友議論「婆婆果然不是媽。」

▲蔡少芬西班牙走丟，挨婆婆碎念。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

蔡少芬向張晉提議，分開尋找要下榻的飯店，沒想到自己卻在街頭迷路了，心急打電話求救，夫妻倆通電話時，張晉媽媽低聲插話「跟她說飯店的名字」，夫妻對話一度被打斷，老公擔心決定到外面等。當她好不容易找到飯店，過馬路時手摀著肚子相當痛苦，進房後一臉疲憊地倒在沙發上，聽老公問「妳下次還分不分開嘛」，趕緊回答：「我以後都不分開了！」

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▲蔡少芬一家在西班牙旅行，提議分開找飯店結果失散。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲張晉耐心講電話安撫老婆蔡少芬，媽媽一旁打斷「告訴她飯店的名字。」（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲蔡少芬終於找到老公，過馬路時手摀著肚子表情痛苦。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

婆婆這時候走到沙發前，接著對媳婦說：「妳說要分的時候，我就在說可不可以通電話，能通電話才能走開。」此時蔡少芬則繼續躺在沙發，一邊摀著肚子，一邊安靜地聽婆婆的訓話，默默閉上眼睛。

▲蔡少芬累倒在沙發上，婆婆走來訓話。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

▲蔡少芬一邊忍著痛，不回嘴婆婆閉眼睛。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

老公、婆婆擔心指責的畫面播出，令「蔡少芬婆婆」成了熱搜人物。網友留言「果然婆婆不是嗎，婆婆太真實」、「婆婆和媽媽不一樣」、「如果是媽媽一定會準備熱敷」，同時也有人表示可以理解，認為婆婆只是「刀子口，豆腐心」，其中有粉絲心疼蔡少芬「如果是媽媽，這時候一定會給熱水袋揉肚子」、「換作是我已經崩潰了。」

►蔡少芬西班牙走丟，挨婆婆碎念。（影片連結請按此）