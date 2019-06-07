《炮仔聲》雙渣男互餵食！　48歲江宏恩曝「魔鬼飲食法」吃不胖

記者李欣容／綜合報導

陳志強、江宏恩在三立八點檔《炮仔聲》中飾演「渣男」代表，今（7日）適逢端午節，兩人趁拍戲空檔上直播節目與網友互動，江宏恩為了拍戲，至今仍維持過午不食的習慣，但他卻熱衷帶美食餵飽演員群，讓陳志強每天都有好口福。

▲江宏恩（右）餵陳志強吃粽子，慶祝端午節。（圖／三立提供）

江宏恩堪稱是劇組「大饕客」，他專程準備肉粽、青草茶請大家享用，瞬間變成主持人介紹美食，逗得現場工作人員笑開懷。

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看著眾人享受美食，江宏恩說，為了鏡頭前好看，即便已經瘦下來，還是保持著過午不食的習慣，但他每天都會帶美食餵飽劇組演員，陳志強就說，「他帶來的美食都治癒我的心靈了，要不然拍台劇八點檔每天都被台詞追著跑，壓力很大。」

▲陳志強幫江宏恩擦嘴。（圖／三立提供）

陳志強也因為台詞實在太多，有時候觀眾看他講話很慢，以為是劇中角色張正浩的個性，但他笑說，「其實我是真的在想台詞啦。」

兩人是從拍戲相識，私下又有共同朋友，也是明星棒球隊球友，陳志強更是江宏恩結婚的伴郎，還曾分別擔任北部、南部龍舟隊的第一領槳手，各自有不少參與龍舟比賽經驗，相當有緣，而陳志強更分享轉運小秘訣，每到端午節他都會接正午時分的水洗澡，希望也能為大家帶來好運。

▲▼江宏恩、陳志強是多年好友 。（圖／三立提供）