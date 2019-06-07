林玟誼和服初體驗被讚「卡哇伊」　媽看照竟笑噴：要去相親？

記者李欣容／台北報導

林玟誼日前剛殺青大愛新戲，馬上飛到大阪度假，一解工作辛勞，過去她對感情看淡，但如今卻越來越想談戀愛，到大阪還不忘到清水寺求好姻緣，第一次穿上和服，媽媽看到照片竟笑說，「太像相親照了！」

▲林玟誼到清水寺求好姻緣。（圖／林玟誼經紀人提供）

林玟誼第一次穿和服，層層包裹的穿法讓她感覺很奇妙，「服務人員還會幫我梳一個適合我的髮型。 一路上很多人對著我說可愛，連公車司機也說，真是讓我太害羞了。」

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▲林玟誼和服照竟被媽說像「相親照」。（圖／林玟誼經紀人提供）

這趟旅程中，她安排了行程要到清水寺，「本來沒有專程要去，是聽朋友說那邊有個戀愛很靈驗的地主神社，想說去體驗看看。」

沒想到搭錯公車，意外發現一條通往清水寺更快的小路，卻需要穿過一大片墓地，「當下覺得既尷尬又害怕，只好穿着和服一邊心裡默念不好意思一邊快步往清水寺走。」

▲林玟誼閉眼穿過靈石。（圖／林玟誼經紀人提供）

林玟誼聽說只要閉著眼睛通過兩端的靈石，好緣分就會上門，「沒想到還真的讓我走到了，旁邊的日本人們比我還開心，一直祝福我。」就連求籤都是大吉籤，無論事業和感情都有不錯發展。

▲林玟誼在環球影城小小兵區淪陷了。（圖／林玟誼經紀人提供）

外型甜美的她，內心卻是超大膽，到了環球影城衝去玩「飛天翼龍」，笑說雲霄飛車累的她都不怕，就連到最高點要掉下來時都沒有閉眼睛，還在欣賞風景，但一旁的朋友早已閉上眼睛大吼大叫，「反而是咖啡杯之類轉來轉去的遊樂設施讓我害怕，轉完我也頭暈了。」

▲林玟誼買了各種小小兵周邊商品。（圖／林玟誼經紀人提供）

身為小小兵控，林玟誼在小小兵區大淪陷，買了爆米花桶、拖鞋、餅乾，衣服，文具，小方巾，就連跟小小兵拍的照片都花錢買回家。

林玟誼過去在大愛、公視有多部戲劇演出，包括《雨過天青》、《苦力》等，先前也曾客串過《C.S.I.C鑑識英雄》，更在《甘味人生》、《春風愛河邊》、《我的自由年代》有不錯表現，工作一整年，難得安排假期讓自己放鬆，她也期許接下來能有更好作品帶給粉絲。