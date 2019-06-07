ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林玟誼和服初體驗被讚「卡哇伊」　媽看照竟笑噴：要去相親？

記者李欣容／台北報導

林玟誼日前剛殺青大愛新戲，馬上飛到大阪度假，一解工作辛勞，過去她對感情看淡，但如今卻越來越想談戀愛，到大阪還不忘到清水寺求好姻緣，第一次穿上和服，媽媽看到照片竟笑說，「太像相親照了！」

▲▼林玟誼到大阪求姻緣 。（圖／林玟誼經紀人提供）

▲林玟誼到清水寺求好姻緣。（圖／林玟誼經紀人提供）

林玟誼第一次穿和服，層層包裹的穿法讓她感覺很奇妙，「服務人員還會幫我梳一個適合我的髮型。 一路上很多人對著我說可愛，連公車司機也說，真是讓我太害羞了。」

請繼續往下閱讀...

▲▼林玟誼到大阪求姻緣 。（圖／林玟誼經紀人提供）

▲林玟誼和服照竟被媽說像「相親照」。（圖／林玟誼經紀人提供）

這趟旅程中，她安排了行程要到清水寺，「本來沒有專程要去，是聽朋友說那邊有個戀愛很靈驗的地主神社，想說去體驗看看。」

沒想到搭錯公車，意外發現一條通往清水寺更快的小路，卻需要穿過一大片墓地，「當下覺得既尷尬又害怕，只好穿着和服一邊心裡默念不好意思一邊快步往清水寺走。」

▲▼林玟誼到大阪求姻緣 。（圖／林玟誼經紀人提供）

▲林玟誼閉眼穿過靈石。（圖／林玟誼經紀人提供）

林玟誼聽說只要閉著眼睛通過兩端的靈石，好緣分就會上門，「沒想到還真的讓我走到了，旁邊的日本人們比我還開心，一直祝福我。」就連求籤都是大吉籤，無論事業和感情都有不錯發展。

▲▼林玟誼到大阪求姻緣 。（圖／林玟誼經紀人提供）

▲林玟誼在環球影城小小兵區淪陷了。（圖／林玟誼經紀人提供）

外型甜美的她，內心卻是超大膽，到了環球影城衝去玩「飛天翼龍」，笑說雲霄飛車累的她都不怕，就連到最高點要掉下來時都沒有閉眼睛，還在欣賞風景，但一旁的朋友早已閉上眼睛大吼大叫，「反而是咖啡杯之類轉來轉去的遊樂設施讓我害怕，轉完我也頭暈了。」

▲▼林玟誼到大阪求姻緣 。（圖／林玟誼經紀人提供）

▲林玟誼買了各種小小兵周邊商品。（圖／林玟誼經紀人提供）

身為小小兵控，林玟誼在小小兵區大淪陷，買了爆米花桶、拖鞋、餅乾，衣服，文具，小方巾，就連跟小小兵拍的照片都花錢買回家。

林玟誼過去在大愛、公視有多部戲劇演出，包括《雨過天青》、《苦力》等，先前也曾客串過《C.S.I.C鑑識英雄》，更在《甘味人生》、《春風愛河邊》、《我的自由年代》有不錯表現，工作一整年，難得安排假期讓自己放鬆，她也期許接下來能有更好作品帶給粉絲。

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

推薦閱讀

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

言承旭「這敗筆」錯過林志玲！　她等17年放棄了...半年姊弟戀「閃嫁日本老公」

言承旭「這敗筆」錯過林志玲！　她等17年放棄了...半年姊弟戀「閃嫁日本老公」

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

言承旭拍戲驚爆「異常反應」令人心疼！　聞林志玲結婚反問：真的嗎

言承旭拍戲驚爆「異常反應」令人心疼！　聞林志玲結婚反問：真的嗎

AKIRA前女友是長澤雅美！　熱戀2個月分手…網爆「為了林志玲」

AKIRA前女友是長澤雅美！　熱戀2個月分手…網爆「為了林志玲」

林志玲沒嫁言承旭「F4魔咒徹底成真！」　轟烈熱戀4女神全沒走到終點

林志玲沒嫁言承旭「F4魔咒徹底成真！」　轟烈熱戀4女神全沒走到終點

賀一航棄化療　楊烈大腸癌15年：我從不信偏方

賀一航棄化療　楊烈大腸癌15年：我從不信偏方

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！　強者背景遭起底

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

她上《玩很大》走光！　「被後製惡搞」憲哥看不下去：人家是女生耶

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

言承旭「這敗筆」錯過林志玲！　她等17年放棄了...半年姊弟戀「閃嫁日本老公」

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍…剪接室塞爆！　吳宗憲：應該是鐘嫂

言承旭拍戲驚爆「異常反應」令人心疼！　聞林志玲結婚反問：真的嗎

AKIRA前女友是長澤雅美！　熱戀2個月分手…網爆「為了林志玲」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林玟誼, 甘味人生

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 演員喝醉說要拍電影　配樂家撂狠話真的跑去當導演！
  2. 詹惟中「3年前預言成真」林志玲結婚！　鐵口「3年內懷孕」：他們性事超合
  3. 《BTS WORLD》兩年前JIMIN就劇透！　「一萬張照片」1比1對話不是夢
  4. 李友廷漁港開唱PK陳語芳　期待海鮮吃到飽
  5. 南太鉉公開戀愛1月就劈腿！　歌手女友爆氣「揭小三對話」：盡做些垃圾事
  6. 瘋電影／X戰警：黑鳳凰　能夠包容缺點才是家人
  7. 揭秘／AKIRA訪台48hrs行程滿檔　「趁機見林志玲」瞞過工作人員
  8. 林玟誼和服初體驗被讚「卡哇伊」　媽看照竟笑噴：要去相親？
  9. 金曲30／男友飛來台！Karencici遠距穩交2年　入圍瞬間跨海閃
  10. 林志玲沒嫁言承旭「F4魔咒徹底成真！」　轟烈熱戀4女神全沒走到終點

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366