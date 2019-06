「志玲姊夫」AKIRA來台為他催票！2019年日藝人來台懶人包

文/haji

昨(6)日被女神林志玲嫁給日本放浪兄弟AKIRA的新聞給驚掉下巴,事實上AKIRA在5月底就來過台灣宣傳電影,在記者會上還幫忙宣傳放浪兄弟子團成員登坂廣臣的演唱會啊!既然我們「志玲姊夫」都這麼熱情催票了,在8月來臨前,整理即將來台開唱的日本藝人,一起去演唱會跟著喜歡的歌手樂團一起嗨吧!

6月:來人恭迎啊!Aimer女王、宮野王子先後駕到!

Aimer "soleil et pluie" Asia Tour in Taipei

被譽為靈魂女歌手的Aimer,自2016年的專輯《daydream》發行之後,即將於4月10日發行睽違2年半的最新專輯《Sun Dance》與《Penny Rain》,並將以此作為主題展開亞洲巡迴。2018年與amazarashi 共同在亞洲各國舉辦演出的Aimer,這一次將首次以個人身分進行亞洲巡迴演唱會,以最新專輯為概念出發,要讓台灣的歌迷現場體會Aimer充滿靈性的嗓音。

請繼續往下閱讀...

演出時間:2019/6/8 (六) 19:30

演出地點:台北國際會議中心

【延伸閱讀】:重磅回歸!Aimer 首次亞洲巡迴,第一站就是台灣

MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2019 ~BLAZING!~ in Taipei

被譽為聲優王子的宮野真守2度攻台!個人史上最大規模巡迴演唱會《MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2019 〜BLAZING!〜》確定追加台灣場。宮野真守日前發行的最新單曲《安可》,更是持續立足於KKBOX新歌排行榜上,無論是聲優活動或是歌手活動都相當活躍的他,曾於2017年在台灣舉辦第一場專場演唱會,相信許多粉絲都對於那時的風景難以忘懷,宮野真守在舞台上帥氣與可愛的姿態,在2019年又將再次征服台灣歌迷!

演出時間:2019/6/22 (六) 18:30

演出地點:台北國際會議中心

【6月】日歌手來台演唱會表格整理

7月:[ALEXANDROS]、登坂廣臣帥得你不要不要的,為炎熱的7月加溫!

[ALEXANDROS] Sleepless in Taipei

曾多次來台舉辦演唱會的日本搖滾樂團[ALEXANDROS],自去年底開始展開新專輯《布魯克林夜未眠》巡迴,並決定將於6月展開亞洲巡迴演出。本次主題更訂為Sleepless in Taipei,呼應專輯名稱與巡迴城市,這也是[ALEXANDROS]睽違兩年於台灣舉辦專場演唱會,讓不少台灣歌迷早就買好票準備要跟[ALEXANDROS]一起度過一個難忘的夜晚了!

演出時間:2019/7/7 (日) 19:00

演出地點:Legacy Taipei

HIROOMI TOSAKA 台北演唱會 2019 SUPERMOON ~UNDER THEMOONLIGHT~

登坂廣臣以三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE成員身份出道,歷經將近9年的時間,累積深厚實力與滿滿能量,今年決定於7月來台舉辦為期兩天的個人演唱會,讓許多台灣歌迷又驚又喜!唱跳能力俱佳的他,歌迷們還等什麼,現在正是時候去現場體驗登坂廣臣舞台魅力的好時機啊!

演出時間:2019/7/20(六)、7/21(日)

演出地點:南港展覽館

【7月】日歌手來台演唱會表格整理

8月:梶浦由記、可苦可樂來勾起大家的回憶了!

KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019〝ATB〞

日本雙人彈唱組合「可苦可樂」,為了紀念成軍20周年,2018年底發表了出道迄今首張精選輯《ALL TIME BEST 1998-2018》,專輯完整收錄經典金曲,從第1張單曲《YELL/Bell》到最新30th單曲《凝視著風》、唱片大賞得獎曲《蕾》等。2019年3月起他們在日本展開了專輯巡迴演唱會,並宣布繼上次來台開嗓之後睽違5年,再度回到台灣,跟長期支持他們的台灣歌迷共享20週年!

演出時間:2019/8/24 (六) 18:00

演出地點:台北國際會議中心

Yuki Kajiura LIVE TOUR vol.#15~The Junctions of Fiction 2019 in Taipei~

為《刀劍神域》、《Fate/Zero》、《魔法少女小圓》等多部人氣動畫作品製作配樂,在全世界享有高知名度的音樂家「梶浦由記」,睽違五年,再度來台公演!今年八月將帶領大家所熟悉的演出團隊,再度為台灣觀眾獻聲!

演出時間:2019/8/25(日)19:00

演出地點:台北國際會議中心

【8月】日歌手來台演唱會表格整理

2019年1~8月來台日歌手列表

1月13日 CHAI LIVE TOUR 2019 in Taipei w/The Fur.[url]f6f88ac7[/url]

1月19日 爆轟樂團 20th Anniversary「ALL TIME BEST One Man Tour」~KYO-MEI祭~

1月19日 A9 Asia Tour 2019 in Taichung

1月20日 A9 Asia Tour 2019 in Taipei

1月21日 SAMURAI GIRLS FESTIVAL 2019 WINTER in TAIPEI (CROWN POP/桜エビ~ず/たけやま3.5/9nine/虹のコンキスタドール(メンバー:的場・中村・鶴見・清水・岡田)and more)

1月26日 週末女主角 桃色幸運草Z ASIA TOUR Vol.1 「MOMOIRO CLOVER Z」

1月25日-27 覺醒大暖祭(TheBirthday / 春ねむり / MOROHA / DJ hokkenmi / LOW IQ 01 / ゲシュタルト乙女 / Lucie,Too)

1月27日 乃木坂46台北演唱會 2019 [url]7ffa7f25[/url]【演唱會歌單】

2月 1日、2日Mr.Children Tour 2018-19 重力與呼吸[url]f26eecf3[/url]【演唱會歌單】

2月15日 SID 15th Anniversary ASIA TOUR “THE PLACE WHERE WE LOVE MOST 2019” in Taipei"[url]964ec294[/url]【演唱會歌單】

2月16日 Orange Range Live Tour 018-019 ~Eleven Piece~ 台灣公演

2月23日 細野晴臣 Concert Tour

2月24日 高田漣&goodluckheiwa

2月24日 Crossfaith EX_MACHINA World Tour 2019 ASIA - Live In Taipei

2月24日 LUCKY TAPES one man show in Taipei

3月 2日 Perfume WORLD TOUR 4th「FUTURE POP」[url]4d8fe9d8[/url]

3月 9日 KANA-BOON的GO!GO!5周年!第四季單獨演出巡迴「Let’s go 55 ONE-MAAN!!」

3月16日 MACO 交換日記+BEST LOVE MACO TOUR 2019 in asia

3月22日 向井太一 Mukai Taichi "ASIA TOUR 2019【演唱會歌單】

3月23日 大港開唱(向井太一 / 女王蜂 / Mrs.GREEN APPLE / 打首獄門同好会)[url]388443ad[/url]

3月23日「已經忘記你肚臍的形狀了」yonige 巡演台灣篇

3月30日 米津玄師 2019巡演台北站 / 當脊椎化作蛋白石[url]adf554e4[/url]【演唱會歌單】

4月 4日 HYDE WORLD TOUR 2019 ASIA 【影片】【演唱會歌單】

4月 4日 UNISON SQUARE GARDEN Live in Taipei 2019

4月 5日 TK from 凜冽時雨 katharsis Tour 2019 in Asia

4月 6日、7日 LOVE LIVE! SUNSHINE!! Aqours World LoveLive! ASIA TOUR 2019in Taipei

4月12日 雙拼-METALCHICKS|mouse on the keys

4月13日 yanaginagi live tour 2019 -LIBRARY- & -MUSEUM-

4月27日 Dean Fujioka 1st Asia Tour 2019 “Born To Make History” 台灣站

5月11日 初音未來 MIKU EXPO 2019 Taiwan

5月11日 Nulbarich ONE MAN TOUR 2019 -Blank Envelope-[url]da94792e[/url]【演唱會歌單】

5月17日 LM.C「TOUR 2019 NEW SENSATION」台北公演

5月17日 今井麻美 Asia Tour 2019「Anniversary」 in Taipei

6月 1日 GARNiDELiA stellacage Asia Tour 2019 "響喜乱舞" in Taipei【演唱會歌單】

6月 7日 Suchmos with Deca Joins Live in Taipei[url]bdf7c77c[/url]

6月 8日 Aimer "soleil et pluie" Asia Tour in Taipei

6月 9日 2019 ASKA CONCERT TOUR 2019

6月 9日 モーニング娘。'19 2019 Overseas Fanmeeting in TAIPEI

6月15日 LOUDNESS台北演唱會

6月22日 GLIM SPANKY「LOOKING FOR THE MAGIC Tour 2019 in Taipei」

6月22日 MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2019 ~BLAZING!~

6月29日 IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] in TAIPEI

6月29日 The GazettE WORLD TOUR 19 THE NINTH PHASE #04-99.999- Taipei

7月 6日 土屋安娜 LIVE IN TAIPEI 2019

7月 7日 [ALEXANDROS] Sleepless in Taipei

7月20日、21日 HIROOMI TOSAKA 台北演唱會 2019 SUPERMOON 〜UNDER THE MOONLIGHT〜

8月 3日、4日 超犀利趴

8月17日 大塚愛「AIO Piano at asia vol.2」

8月24日 KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019〝ATB〞

8月25日 Yuki Kajiura LIVE TOUR vol.#15~The Junctions of Fiction 2019 in Taipei~

8月31日 夏代孝明 Live Tour「Vacilando」