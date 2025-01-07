「小蜘蛛」湯姆霍蘭德下跪求婚成功　千黛亞5克拉鑽戒要650萬台幣

記者黃庠棻／台北報導

好萊塢女星千黛亞（Zendaya）與「蜘蛛人」男友湯姆霍蘭德（Tom Holland）戀情相當穩定，時常會被拍到出門看演唱會、逛街的身影。近日，千黛亞穿著一襲橘色禮服出席金球獎，所有人卻被她無名指上的鑽戒所吸引，原來他早已跟男友訂下婚約。

▲千黛亞出席金球獎 。（圖／路透）

千黛亞出席金球獎時的手上的鑽戒吸引了眾人注意，被臆測是否被男友湯姆霍蘭德求婚。稍早，外媒《TMZ》證實了此事，原來湯姆霍蘭德在2024年的聖誕節到跨年期間向千黛亞求婚，他在女方住處裡單膝下跪，當天只有小倆口在，並沒有其他親友的見證。

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▲千黛亞出席金球獎，手上鑽戒引起熱議 。（圖／路透）

不僅如此，知情人士也透露，湯姆霍蘭德其實早已認定千黛亞就是「對的人」，計畫求婚的念頭已有一陣子，身邊的親友都知道「訂婚是遲早的事」，不過接下來小倆口還有許多工作進行中，預計婚禮的籌備還需要一點時間。

▲湯姆霍蘭德、千黛亞訂婚 。（圖／路透）

而湯姆霍蘭德也在跨年後向朋友分享喜訊，知情人士透露「他為千黛亞瘋狂，一直以來都知道女方就是他想要過一輩子的人，雙方有著非常特別的關係。」強調「他們很享受現在的狀態，不會急著舉行婚禮。」

▲湯姆霍蘭德、千黛亞訂婚 。（圖／翻攝自Instagram／zendaya）

此外，千黛亞在金球獎的紅毯上，手上只帶著未婚夫湯姆霍蘭德送的求婚戒指，巨大的造型立刻引起熱議，也馬上有外媒起底是知名珠寶設計師Jessica McCormack的作品，而她手上的鑽戒足足有5.02克拉，粗估價格高達200,000美金（約台幣650萬元）。