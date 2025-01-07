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性感男星VIP活動大方承認「單身ing」　台下女嘉賓全笑了！

記者黃庠棻／台北報導

演員兼藝術家家吳翔震的畫作再受肯定，東森集團東森自然美相中他的「福山美緻」系列畫作，以此系列的限量迷你版畫，當作年度VIP的新年大禮，VIP獲贈名畫，驚喜萬分。

▲吳翔震的油畫畫作「福山美緻」獲得集團青睞。（圖／經紀人提供）

▲吳翔震的油畫畫作「福山美緻」獲得集團青睞。（圖／經紀人提供）

集團副總羅少庭表示，她很欣賞吳翔震的畫作，從「光合作用」畫展的宇宙星球到「福山美緻」系列，她明顯感受到吳翔震的畫風，變化無窮。吳翔震舉辦「光合作用」畫展時，所有的畫一併售罄，羅少庭跟許多人一樣，無緣收藏，直到去年底，與吳翔震洽談聯名合作，終於成功。

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▲吳翔震的油畫畫作「福山美緻」獲得集團青睞。（圖／經紀人提供）

▲吳翔震的油畫畫作「福山美緻」獲得集團青睞。（圖／經紀人提供）

吳翔震表示，很榮幸受到青睞，談到創作「福山美緻」的靈感，透露「福山美緻系列，我加入了對色彩的研究，以更精算的方式創作屬於自己的山水畫，對我而言，山是一種祝福，也是福山美緻名字的發想，把奔放、快樂、舒服、心曠神怡都放在山水裡，五福山，比喻五福臨門，福氣的象徵。」

▲吳翔震的油畫畫作「福山美緻」獲得集團青睞。（圖／經紀人提供）

▲吳翔震的油畫畫作「福山美緻」獲得集團青睞。（圖／經紀人提供）

吳翔震今（7）日擔任VIP活動的特別嘉賓，他一身帥氣西裝，搭配瑞士梅花錶，一進場就引起陣陣歡呼，他本人將「福山美緻」限量迷你版畫送到VIP手上，並與他們一一合照。

▲吳翔震開畫展。（圖／經紀人提供）

▲吳翔震日前舉辦畫展。（圖／經紀人提供）

在受訪時，吳翔震透露自己目前單身，現場所有女嘉賓忍不住高喊「我們今天都單身」，氣氛十分歡樂。吳翔震在活動上也展現活潑親切的特質，跟大家玩抽紅包牆的問答遊戲，東森自然美集團副總羅少庭表示，没想到吳翔震也有如此活潑的一面。

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