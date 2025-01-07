洪都拉斯現身被示愛「阿嬤很喜歡你」！　視網膜真情告白逼哭同學

記者孟育民／台北報導

《成仁高中偵探社》由視網膜主持，結合時下常見的校園問題，更是全台實境沉浸式解謎節目的領頭羊。活力四射的成仁高中偵探社員，在經歷了一學期令人捧腹大笑又驚心動魄的案件後，終於迎來了最終的挑戰，洪都拉斯更扮演偵探總會第15任會長，要邀請大家通過一連串的挑戰，最後獲得分數最高者，就能夠獲得「年度最佳偵探新星」的榮譽肯定。

▲視網膜主持《成仁高中偵探社》，洪都拉斯驚喜現身引爆高潮。（圖／小公視提供）

值得一提的是，洪都拉斯的出現讓現場氣氛高漲，除了成為所有集數中氣場最強的角色出現，同學們覺得洪都拉斯果然是前輩，但卻又像爺爺般慈祥可愛還會碎碎念，拍攝現場甚至有美術組的同仁害羞地表示：「我阿嬤很喜歡你！」，讓洪都拉斯也感到相當開心。

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▲洪都拉斯被同學示愛。（圖／小公視提供）

節目進行到尾聲，視網膜也真情對社員們告白，除了幫助很多同學和破獲許多案件外，同學們的純真熱情讓他不禁想起那未出社會的自己，如果能重回高中一定要把日文學起來！他也通過節目錄製認知到校園毒品被「職業學生」荼毒的嚴重，常常和製作單位用心討論後期待引起更多觀眾共鳴與警覺，真心希望社會上不斷有更多年輕人願意投入，一起成為關懷社會議題的一份子，這份告白也直接讓同學灑下不捨眼淚。





▲視網膜罕見告白。（圖／小公視提供）