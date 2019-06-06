戲服剛穿沒幾天…李易峰新劇爆停拍！　3大原因踩雷「限古令」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星李易峰因《古劍奇譚》、《青雲志》等夯劇爆紅，最近傳出將主演新劇《鏡雙城》，搭檔楊紫、朱一龍等人，6日定裝影片曝光，古風造型贏得不少好評。沒想到影片剛曝光沒多久，電視劇被爆停拍了，引起網路議論！

▲李易峰因《古劍奇譚》、《青雲志》等劇走紅，新劇造型剛曝光就出狀況。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

《鏡雙城》是改編自作家滄月於2005年發表的同名小說，描述苗人少女尋找傳說中桃源仙境，故事結合奇幻、戰爭和愛情元素，李易峰被傳演出男主角，數天前定裝的影片6日外洩，身穿黑色長袍，梳起髮髻，在拍攝現場扮鬼臉模樣曝光，心情顯得相當輕鬆，造型更獲得粉絲期待。沒想到影片剛曝光，又有娛樂博主爆料「停拍了」、「聽說投資方怕玄幻劇風險太高了，3大老闆同時撤資。」

▲李易峰接新劇試穿古裝。（圖／翻攝自微博）

▲李易峰在拍攝現場笑容滿面。（圖／翻攝自微博）



部分網友聯想到「限古令」，由於《鏡雙城》屬於古裝玄幻劇，加上架空劇情，正好踩線現在影視作品現實主義的方向，認為電視劇過審播出的希望不大，眾人紛紛感慨「即時止損也挺好」、「別往槍口上撞了，辛苦拍好也播不了。」不過也有粉絲認為停拍僅是謠傳，期待劇組正式官宣作品。

▲網友推測《鏡雙城》古裝、玄幻、架空3大元素踩雷，很難過審播出。（圖／翻攝自微博）

陸劇釋出不少限令，電視劇題材若是觸碰敏感議題，就可能面臨撤檔命運，例如劉昊然的《九州縹緲錄》，在3日播出前40分鐘突然被撤檔，還有羅晉、王麗坤、鄧倫共同演出的《封神演義》，完結篇播出前意外被撤，令追劇觀眾直喊苦。不過《九州》又傳出延至11日播出，網友則苦笑「以開播前一秒為準」、「開播了也不知道能不能看到結局。」

▲《九州縹緲錄》開播前40分鐘突然被撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲《九州縹緲錄》傳延至11日播出，網友苦笑「以開播前一秒為準。」（圖／翻攝自微博）