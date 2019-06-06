方志友二度蜜月　搭小黃被丟包廢墟中：超像泰國鬼片！

記者李欣容／綜合報導

TVBS戲劇《天堂的微笑》與《最佳利益》今（6日）到越南影視節宣傳，兩部戲主演方志友、楊銘威、Dora昨一下飛機就迫不及待大啖美食。沒想到才剛踏出飯店，卻搭上一台不識路的計程車，差點被載到荒郊野外「丟包」，讓好不容易得空度蜜月的二人，上演一場驚魂記。

▲左起Dora、方志友、楊銘威出席越南影視節 。（圖／TVBS提供）

方志友在《天堂的微笑》裡飾演一位畫家，在男女主角修杰楷、林予晞之間是潤滑角色，方志友表示：「出道以來飾演過不少開朗樂觀的角色，但這次背負了很多沈重的包袱。」Dora則飾演修杰楷的助理，第一次拍這麼長的戲，她對劇組美味的便當最印象深刻，讓一旁的方志友、楊銘威笑她主持美食節目久了，職業病上身。

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▲楊銘威（左1）努力背法條，都是靠方志友幫忙。（圖／TVBS提供）

楊銘威在《最佳利益》飾演菜鳥律師，為了角色背許多法條，方志友馬上邀功：「也不想想都是誰在熬夜幫你對詞？」夫妻倆也是第一次同時出國工作，借此機會二度蜜月。

一到當地兩人本想找餐廳吃美食，卻因為司機不認識路，將他們載到郊區，楊銘威說：「我看著地圖離市區越來越遠，但司機又不懂英文，最後放我們在一個很像泰國鬼片的廢墟下車。」好在靠比手畫腳，司機才又把他們載回市區。

▲方志友曾和賀一航合作過。（圖／TVBS提供）

越南影視節今年是第七屆，除了TVBS今年即將上檔的溫馨好戲《天堂的微笑》外也有相當多台灣作品參展，其中也包括方志友與賀一航大哥一同參演《酸甜之味》。

被問及賀一航過世的消息方志友表示：「賀爸在片場總是帶給大家很多歡樂，甚至都沒提及病況，我們都以為康復了，但不管如何我都會很想他。」而該演員們也在群組紛紛向Judy姊表示關心，並與大家約好回台後找時間去看看賀爸。