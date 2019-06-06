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蒼井優4前男友不分年齡全是帥哥！對狗過敏卻陪這人遛狗

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文／haji

日本國民女優蒼井優於昨早（5號）爆出早在6月3日時，就與交往兩個月的諧星藝人山里亮太領證結婚了。而山里亮太從2016年開始，連續蟬聯3年「最醜男藝人排行榜」冠軍，再回頭細數蒼井優的前男友們：岡田准一、三浦春馬等，都是屬於「頂尖帥哥」類型，讓不少網友諷刺：「隨便一個前男友都比這個帥多了！」但也有人覺得「真愛是不看顏值的！」這次就帶各位一起來回味蒼井優過去的幾段戀情吧！

山里亮之（左）與蒼井優（右）

日本奧斯卡影帝、小鬍子型男：岡田准一

蒼井優在2008年時，被拍到與傑尼斯男團V6的岡田准一共同撐傘外出買東西，兩人在2005年共演電視劇《タイガー&ドラゴン（暫譯：虎與龍）》而擦出愛情的火花，這段戀情最後在2010年的春天被爆出以分手收場，而岡田准一在2017年與女星宮崎葵結婚，目前育有一子。

大叔型帥哥：大森南朋

蒼井優在2010年與岡田准一分手後，同年爆出與大她14歲的男星大森南朋交往中，但是這段戀情也維持不久，在2011年就宣布破局，據傳是大森南朋想婚，而蒼井優則是將心力放在工作上，造成兩人吵架的原因，最後大森南朋在2012年與女星小野百合子結為連理。

大叔型帥哥再一枚：鈴木浩介

2012年蒼井優於自己的官方網站公布「2011年12月時，因演出舞台劇而與男演員鈴木浩介相識，現在我們兩個正在交往當中！」而男方也在自己的官方網站承認了這段戀情，在當時也被許多人看好或許可以順利走到最後，但是卻在2013年6月公布兩人已經分手了，而鈴木浩介最後在2015年與女歌手大塚千弘結婚。

蒼井優與鈴木浩介。圖片翻攝｜網路

小鮮肉型男：三浦春馬

2013年蒼井優被記者拍到搬家到三浦春馬隔壁，且對狗過敏的蒼井優，還時常陪他遛狗、散步，遭疑是蒼井優倒貼小她4歲的三浦春馬，最終這段「姐弟戀」維持了近3年之久，到了2016年宣布破局。

而蒼井優在與三浦春馬分手之後也與創作歌手石崎ひゅーい傳過緋聞，不過並沒有被證實。最後在今年4月與諧星山里亮太交往，不到兩個月的時間，兩個人就登記結婚，除了讓不少網友大驚：「原來美女最後都不會選帥哥！」外，還是紛紛獻上祝福，希望蒼井優與山里亮太能夠走得長久，恩恩愛愛一輩子啦！

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蒼井優, 山里亮太, 岡田准一, 大森南朋, 鈴木浩介, 三浦春馬, 日韓風

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