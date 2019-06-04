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準備秒殺！金馬經典影展「限量周邊」　4款膠捲典藏卡＋時尚保溫瓶

記者洪文／綜合報導
 
金馬影展每年推出電鍋、電風扇等聯名商品，成為焦點。這次因應7、8月在台北、台中舉辦「金馬經典影展」，趁勢推出限量周邊，只要購買「超級影癡套組」，除了可以看37場電影，更贈送4款膠捲典藏卡以及時尚保溫瓶，預期又將掀起搶票潮。

▲▼金馬經典影展周邊商品。（圖／金馬執委會提供）

▲金馬經典影展周邊商品。（圖／金馬執委會提供）

金馬執委會繼每年台灣最大規模的金馬影展（11月）與最高人氣的金馬奇幻影展（4月）之後，將於7、8月暑假在台北、台中舉辦「金馬經典影展」，本屆以「義大利電影課」為題，網羅七位義大利名導羅塞里尼、狄西嘉、維斯康提、安東尼奧尼、費里尼、亞力山卓布雷塞提、皮亞托傑米共37部影史經典。義大利不僅是奧斯卡歷史上最佳外語片得獎最多的國家，費里尼、狄西嘉也分別以4次獲獎領先群雄（狄西嘉前兩次為榮譽獎，當時還未有外語片獎這個正式名稱）。
 
預售票只要達到指定價錢，即可兌換出自《不設防城市》、《單車失竊記》、《洛可兄弟》、《情事》等片製作而成的精美「金馬經典影展膠捲典藏卡」，或是獲得知名品牌限量客製的「金馬經典款時尚保溫瓶」（市值2390元）。若要兩件商品一次帶回家，則可購買「超級影癡套組」，以將近6折的優惠價格觀賞37場電影票，同時拿到2件商品。

▲▼金馬經典影展周邊商品。（圖／金馬執委會提供）

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▲金馬經典影展周邊商品。（圖／金馬執委會提供）
  
事實上，「金馬經典影展」本次選映的作品中，在奧斯卡、坎城、威尼斯及柏林影展也是獲獎無數，囊括超過26座正式獎座，同時國際知名電影網站IMDB的觀眾評分更是超過34部作品評分達7分以上（滿分10分），無論是專業獎項或觀眾口碑都獲得一致好評，堪稱近年少見超華麗影展片單。
 
這次影展為了蒐羅這些影史經典，特別與馬丁史柯西斯創立的電影基金會（The Film Foundation）、義大利波隆納電影資料館（Cineteca di Bologna）、義大利電影實驗中心（Centro Sperimentale di Cinematografia）、羅馬Luce電影資料館（Istituto Luce Cinecittà）等多方單位聯繫，不僅找到《擦鞋童》、《聖方濟各之花》、《拿坡里黃金》、《白夜》、《小牛》等多部珍貴典藏的35mm拷貝，還邀來《對頭冤家》、《費尼茲花園》、《浩氣蓋山河》、《米蘭奇蹟》等4K數位修復版本，完成連義大利影人都深感難度破表的放映計畫，影迷不可錯過。

「金馬經典影展：義大利電影課」台北場7月26日至8月15日舉行，台中場8月15日至26日舉行。

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