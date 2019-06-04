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妻夫木聰挑戰捏麵人超緊張！豐川悅司在家陪小孩玩黏土洩父愛

記者吳孟庭／綜合報導

台日合作電影《亡命之途》即將於6月6日在台上映，適逢端午連假，主角兩大男神妻夫木聰與豐川悅司入境隨俗，與女星愛紗一起挑戰台灣傳統手作捏麵人，不同於角色冷血又寡言的殺手形象，豐川悅司透露會和小孩玩黏土，現實生活是充滿濃濃父愛的體貼爸爸，反轉片中形象。

▲《亡命之途》劇照。（圖／威視電影提供）

▲豐川悅司、妻夫木聰主演《亡命之途》。（圖／威視電影提供） 

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妻夫木聰與豐川悅司和擁有15年資歷的吳俊毅師傅，應景學做龍舟造型捏麵人，當主持人問妻夫木有沒有自信？他秒回：「完全沒有，沒有做過像這樣複雜的手工。」豐川則透露，「剛好我的小孩還小，會陪他們玩黏土之類的。」在還沒挑戰之前就非常有信心表示，「我自信滿滿」。

▲豐川悅司洩私下陪小孩玩黏土　父愛爆棚形象超反差！。（圖／威視電影提供）

▲兩人挑戰捏麵人，表情超認真。（圖／威視電影提供）

果然不出所料，豐川悅司一下子就抓到捏麵技巧，速度也變快，笑稱：「越做越有趣」，還有空閒主動提問師傅，認真的模樣連師傅都稱讚，「電影裡面感覺比較兇，現實比較斯文。」

妻夫木聰則是比較沒有捏陶土的經驗，眼看豐川悅司都快要完成了，非常著急，「怎麼辦，（豐川）他都已經做完準備將龍舟開光了，我還在裝飾龍舟船底。」被問到捏麵人體驗的感想，妻夫則笑著說：「只希望可以有再多一點的時間。」

▲豐川悅司洩私下陪小孩玩黏土　父愛爆棚形象超反差！。（圖／威視電影提供）

▲豐川悅司洩私下陪小孩玩黏土，父愛爆棚形象超反差。（圖／威視電影提供）

最後兩人特地用中文祝福端午節快樂，希望觀眾支持本週四端午連假上映的電影《亡命之途》。另外想要得到兩大男神的手作龍舟捏麵人，可上臉書搜尋亡命之途官方粉絲團查詢。

▲豐川悅司洩私下陪小孩玩黏土　父愛爆棚形象超反差！。（圖／威視電影提供）

▲妻夫木聰對手工藝沒自信。（圖／威視電影提供）

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關鍵字

亡命之途, 妻夫木聰, 豐川悅司, 愛紗, 日韓風

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