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日男神來台拍戲被豬肉砸「黏黏的」BL劇正夯《好選喆》整集顧目珠專訪

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期一下午兩點首播、星期日晚間八點重播的《星光好選喆》。

記者王筱筑／綜合報導

今天下午2點首播的《星光好選喆》要帶來日本國際巨星，以及台灣新崛起小鮮肉男神們的獨家專訪，讓各位觀眾們大飽眼福！首先是將於本週上檔的台日合拍大片《亡命之途》，導演半野喜弘攜手日本兩大巨星妻夫木聰和豐川悅司接受《星光好選喆》節目專訪。《亡命之途》去年來台取景拍攝，把台北和花蓮美景盡收片中，卡司更集結了謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑、黃遠等台灣菁英演員們，可說是備受矚目的集大成之作。第一次全程都在國外拍片的妻夫木聰和豐川悅司，對台灣留下好印象更讚不絕口，他們有什麼難忘的回憶呢？平時很少下廚的豐川悅司，竟要在片中嘗試切生豬肉？來自日本的導演和兩大巨星，將和大家分享在台拍片趣事。

《亡命之途》劇照。（圖／威視電影提供）

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▲《亡命之途》劇照。（圖／威視電影提供）

台灣近期BL議題正熱，由LINE TV推出的網絡劇集《圈套》也正熱播中，一字排開的高顏值帥哥，和男男甜戀CP組合，一推出就帶來極高關注，4位「鮮肉男主角」徐鈞浩、吳承洋、卞慶華、陳廷軒接受《星光好選喆》專訪，他們分享當初試鏡時，導演要求他們分別對男生和女生進行「挑逗」和「撩妹」的動作，他們要如何見招拆招？戲中他們要大秀健美好身材，也有惹火床戲，拍戲時期都怎麼鍛鍊的呢？來看鮮肉男神們在節目裡的分享與爆料，以及大玩趣味遊戲「情趣骰子」，展現戲外可愛中帶點性感的另一面。

迪士尼今年再推出第2部真人版電影《阿拉丁》，動畫版《阿拉丁》自1992年推出後，一直是無可取代的迪士尼經典之一，相隔27年真人版電影上映了，歷久彌新的故事在台美推出後，便立即成為票房冠軍。英國鬼才導演蓋瑞奇神還原動畫版的浩大場面與經典歌曲，更讓巨星威爾史密斯飾演備受矚目的神燈精靈，加入了有別以往的嘻哈元素歌曲；片中還特別讓茉莉公主戲份倍增，原因為何？《星光好選喆》將有深入影評與亮點分析。

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《阿拉丁》劇照。（圖／迪士尼提供）

國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周一下午2點首播的《星光好選喆》。本周節目還會送出熱映中的《阿拉丁》超華麗滑鼠墊，以及《圈套》4位男主角簽名拍立得，在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們務必準時鎖定收看！

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圈套, 亡命之途, 妻夫木聰, 豐川悅司, 徐鈞浩, 吳承洋, 卞慶華, 陳廷軒, 星光好選喆, 阿拉丁

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