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楊丞琳被問有沒有遇到⋯？　「全場安靜2秒」開懷大笑！

記者關韶文／台北報導

全能天后楊丞琳2日出席「Hito流行音樂頒獎典禮」，自掏腰包超過50萬重新編曲、打造服裝，男友李榮浩也是前後登場，而音樂盛會出席的歌手相當多，楊丞琳在後台卻先遇到了好友潘瑋柏！

楊丞琳將11首經典歌曲重新編曲，「看到預算編曲費很高嚇一大跳，但非常直得，完全是在做一首新單曲的規格，希望聽起來不像組曲，要像一首歌。」總計成本超過50萬元，相當有誠意。

▲▼2019hito流行音樂獎頒獎典禮後臺背板,楊丞琳。（圖／記者季相儒攝）

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▲▼楊丞琳自掏腰包50萬元籌備表演。（圖／記者季相儒攝）

▲▼2019hito流行音樂獎頒獎典禮後臺背板,楊丞琳。（圖／記者季相儒攝）

音樂盛會後台歌手相當多，媒體接著詢問，「在後台有沒有遇到….」當楊丞琳正緊張時，記者接著說，「有沒有遇到潘瑋柏？」讓楊丞琳突然開懷大笑，「有啦！我來得時間比較早，真的有遇到他，有拍照、閒話家常的一下。」楊丞琳在後台接著關心潘瑋柏近況，「你有打算減肥嗎？」楊丞琳虧他可能穿上高領，遮得比較好。

▲▼楊丞琳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼楊丞琳串燒11首經典歌曲。（圖／記者季相儒攝）

▲▼楊丞琳。（圖／記者黃克翔攝）

由Hit Fm聯播網主辦的hito流行音樂獎，是台灣最具指標的音樂盛事之一，更是國內唯一由電台主辦的大型頒獎典禮！「絕對音樂．絕對星勢力」2019 hito流行音樂獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋盛大舉行，典禮共計頒發42個獎項。

出席藝人包括：BCW、Erika劉艾立、Julia 吳卓源、KARENCICI、小球莊鵑瑛、王心凌、王笠人、白安、艾怡良、吳奇、李千那、李玉璽、李佳薇、李英宏、李榮浩、沙楠杰、炎亞綸、邱詩凌、柯智棠、茄子蛋、孫盛希、泰坦TITAN、張立昂、梁文音、陳勢安、黃子佼、楊丞琳、獅子LION、頑童MJ116、廖柏雅、潘瑋柏、蔡依林、蔡健雅、蕭秉治、蕭敬騰、蕭煌奇、魏如萱waa、嚴正嵐，共有38組藝人將接力演唱 。

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